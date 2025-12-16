¿Cuánto se gastan en décimos de la Lotería de Navidad los gallegos?

Cada gallego gastará de media 83,29 euros en lotería para el Sorteo de Navidad este 2025, por encima de la media de gasto estatal, que se sitúa en 76,08 euros, según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Quienes compran décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebrará el próximo lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, han incrementado su inversión en los últimos años: en 2024 en Galicia se registró un gasto medio de 79,79 euros, mientras que en 2023 los gallegos se dejaron unos 77,40 euros en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Se trata de una estimación de venta que realiza Loterías y Apuestas del Estado en función de los décimos que se envían a las administraciones, aunque no es definitiva ya que siempre hay una proporción de décimos que no se venden. Este año, se han puesto a la venta 198 millones de décimos.

Galicia se sitúa en el ‘top ten’ de las comunidades que más gastan en Lotería de Navidad. Tras Castilla y León, Asturias, La Rioja, Aragón, Cantabria, País Vasco, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, Galicia ocupa el noveno lugar en el ranking de comunidades con más gasto.

En el otro lado de la balanza, con menos gasto, se encuentran Melilla, Ceuta, Baleares, Canarias, Cataluña, Navarra, Andalucía, Extremadura y Murcia.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones.

El primero premio, el ‘Gordo’, tiene un importe de cuatro millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500,000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).