El Estado no hará público el pacto entre Correos y RTVE por la sede

El Gobierno central ha confirmado que no hará público el acuerdo firmado entre la Corporación RTVE y Correos, por el cual la empresa pública de comunicación trasladará su sede desde La Terraza al edificio de la calle Alcalde Manuel Casás en 2028. Lo hizo a preguntas del diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, que pidió acceso al documento. El Estado considera que su publicación «podría generar efectos adversos en los intereses comerciales de las empresas», y afectar «negativamente» a su capacidad de negociación frente a posibles contratistas.