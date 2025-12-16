¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 16 de diciembre
Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Os ratos de Lonxedetodo, en la biblioteca del Fórum
18.00 horas | Los más pequeños de la casa tienen una cita esta tarde con Os ratos de Lonxedetodo y sus Merendas con contos: Un agasallo para Lilí. Estos simpáticos ratoncitos cuentan historias y cantan para fomentar la lectura.
Fórum Metropolitano | Río Monelos, 1
El Barroquista presenta ‘Otra historia de la música’
19.00 horas | El historiador del arte y divulgador conversará sobre su último libro con Kiko Novoa. La entrada es libre.
Librería Lume | Fernando Macías, 3
Presentación de ‘El celuloide etílico’
19.30 horas | Juan Luis Recio presenta un libro de cócteles y cine.
Cocktails&Dreams | Riego de Agua, 30
Concierto de la Orquesta de Cámara Galega
20.00 horas | La Sociedad Filarmónica organiza esta tarde un concierto de la Orquesta de Cámara Galega y la pianista Anna Sarkisova. Ofrecerá un programa con obras de J. Haendel-Aslamazyan, C. Stamitz y W. A. Mozart.
Teatro Rosalía | Riego de Agua, 37
Conferencia de Pedro de Llano sobre Alejandro de la Sota
20.00 horas | Pedro de Llano imparte la conferencia Alejandro de la Sota: comentarios sobre un proyecto no realizado para un Colegio-Residencia en Ourense (1967). Forma parte del ciclo Experiencias en arquitectura.
Real Academia Galega de Belas Artes | Plaza Pintor Álvarez de Sotomayor, 1
Vistado al nuevo libro de Jesús, titulado ‘ArtÉxtasis I’
20.00 horas | El autor hará un repaso a su nuevo libro, de la editorial ConSciencia.
Circo de Artesáns | San Andrés, 36
