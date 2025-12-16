¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 16 de diciembre

Os ratos de Lonxedetodo, en la biblioteca del Fórum

18.00 horas | Los más pequeños de la casa tienen una cita esta tarde con Os ratos de Lonxedetodo y sus Merendas con contos: Un agasallo para Lilí. Estos simpáticos ratoncitos cuentan historias y cantan para fomentar la lectura.

Fórum Metropolitano | Río Monelos, 1

El Barroquista presenta ‘Otra historia de la música’

19.00 horas | El historiador del arte y divulgador conversará sobre su último libro con Kiko Novoa. La entrada es libre.

Librería Lume | Fernando Macías, 3

Presentación de ‘El celuloide etílico’

19.30 horas | Juan Luis Recio presenta un libro de cócteles y cine.

Cocktails&Dreams | Riego de Agua, 30

Concierto de la Orquesta de Cámara Galega

20.00 horas | La Sociedad Filarmónica organiza esta tarde un concierto de la Orquesta de Cámara Galega y la pianista Anna Sarkisova. Ofrecerá un programa con obras de J. Haendel-Aslamazyan, C. Stamitz y W. A. Mozart.

Teatro Rosalía | Riego de Agua, 37

Conferencia de Pedro de Llano sobre Alejandro de la Sota

20.00 horas | Pedro de Llano imparte la conferencia Alejandro de la Sota: comentarios sobre un proyecto no realizado para un Colegio-Residencia en Ourense (1967). Forma parte del ciclo Experiencias en arquitectura.

Real Academia Galega de Belas Artes | Plaza Pintor Álvarez de Sotomayor, 1

Vistado al nuevo libro de Jesús, titulado ‘ArtÉxtasis I’

20.00 horas | El autor hará un repaso a su nuevo libro, de la editorial ConSciencia.

Circo de Artesáns | San Andrés, 36