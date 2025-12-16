Ideas favoritas de los coruñeses para disfrutar del premio del sorteo de Navidad
Viajar es uno de los sueños más repetidos si la fortuna sonríe en el sorteo extraordinario del próximo lunes
El sorteo extraordinario de lotería de Navidad repartirá este año 2.770 millones de euros en premios y entre los sueños más repetidos es el de realizar un viaje especial en el caso de resultar agraciado con algún pellizco. Entre los destinos elegidos por los coruñeses, las agencias de viajes consultadas por este periódico señalan clásicos como Canarias, Cabo Verde, el Caribe y lugares donde hace calor, aunque si el viaje se realiza en estas fechas navideñas, los fuertes de la temporada son destinos como Praga, Viena, Budapest, Varsovia, Alemania, Bruselas e incluso Laponia o circuitos por Alsacia y la Selva Negra. Muchos coruñeses también aprovechan el vuelo directo a Ginebra y eligen Montreaux. Todas las agencias de viaje de A Coruña coinciden en que cada vez más, la gente reparte sus vacaciones y reservan escapadas a lo largo de todo el año.
Y si la fortuna sonríe con ‘el Gordo’, existen destinos exclusivos y exóticos como los circuitos por Japón y las Maldivas, Vietnam, Camboya y Tailandia e incluso por Sudáfrica. Cualquiera de estos destinos puede colmar las expectativas más ambiciosas de los ganadores del sorteo de Navidad.
- Accidente mortal en A Coruña: una fallecida al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Cabalgata de Reyes de 2026 en A Coruña: Consulta aquí el recorrido y el horario