Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido
La Justicia desestimó un recurso de los dueños contra la sanción
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de la ciudad acaba de ratificar una multa de 20.000 euros impuesta por el Ayuntamiento a un bar de la calle Sol, en la zona del Orzán, por exceder el ruido permitido. De acuerdo con documentación que irá el miércoles a la Junta de Gobierno Local, la Policía realizó una medición del sonido por la noche y este excedía en más de siete decibelios el máximo permitido, lo que constituye una «infracción muy grave».
También se constató que el «limitador [del volumen] fue manipulado, con los precintos retirados», y que «el funcionamiento era incorrecto». Siempre según el Concello, la sentencia afirma que esto quedó acreditado con fotografía y acta policial. Los dueños alegaron «manipulación por terceros», pero tenían «la obligación de garantizar el mantenimiento y la reparación inmediata en un máximo de 72 horas». La sentencia fue declarada firme el 22 de octubre de 2025, por lo que no les quedará más remedio que abonar el pago.
