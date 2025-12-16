El PP brinda en A Coruña por la Navidad y el 2026
Acudieron Alfonso Rueda y Miguel Tellado
A Coruña
El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, recordó en la noche de ayer, en una cena navideña del partido en A Coruña, que en los Presupuestos de la Xunta de 2026, que se aprueban este martes, está el plan que tiene su Gobierno para A Coruña, con casi 15 millones de euros para vivienda. A la cita también acudió el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien dijo que el PSOE «no merece» gobernar en ningún lugar de España, tampoco en A Coruña. El portavoz local, Miguel Lorenzo, promete seguir trasladando a los coruñeses, hasta las elecciones, que es «una alternativa sólida, cercana y ganadora».
