Raphael anuncia un concierto en A Coruña a finales de 2026

Raphael dará un concierto en A Coruña en 2026. El cantante de Linares, una de las estrellas más reconocidas de la música española, está de vuelta en los escenarios con su gira Raphaelísimo, un espectáculo que captura la esencia de "una carrera única en la historia de la música en español", según destaca la promotora del espectáculo, Cávea Producciones, impulsora del concierto con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña.

El repertorio de esta gira, que comenzó en mayo, reúne los grandes éxitos que han convertido a Raphael en un icono --con temas como Yo soy aquel, Mi gran noche y Escándalo-- con las canciones de su aclamado nuevo álbum Ayer... aún --álbum tributo exquisito a la 'chanson francesa' y homenaje a artistas de la talla de Edith Piaf y Charles Aznavour-- en un espectáculo que se presenta como "más que un concierto". "Es un viaje emocional conducido por la legendaria voz y la asombrosa capacidad interpretativa de Raphael, un artista cuya autenticidad y pasión sobre el escenario siguen cautivando a públicos de todas las edades y estilos", subraya la promotora.

Los seguidores de Raphael en A Coruña van a poder comprobar en directo esta apuesta musical e interpretativa pero van a tener que esperar casi un año, puesto que la fecha del concierto de Raphael en A Coruña es el 21 de noviembre (20.30h). Y será en el Coliseum.

Las entradas salen, eso sí, a la venta en las próximas horas. Desde este miércoles 17 de diciembre a las 11.00h se pondrán a la venta en Ataquilla.com, taquilla plaza de Ourense y raphaelnet.com y los precios van desde 60 euros hasta 90 euros más gastos de gestión.