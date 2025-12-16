Salvamento busca en A Coruña a un pescador en la zona de Visma

Salvamento Marítimo coordina hoy en A Coruña un dispositivo de búsqueda tras recibir aviso de la posible desaparición de un pescador anoche en la zona de Visma, según informan fuentes oficiales. La central de Emerxencias 112 Galicia alertó a Salvamento tras recibir aviso de que un pescador que se encontraba anoche en la zona de Visma se encuentra en paradero desconocido. Salvamento ha movilizado al helicóptero Helimer 401 y a la embarcación Salvamar Betelgeuse. Los Bomberos de A Coruña se sumarán al dispositivo con labores de rastreo por tierra.

El hombre al que buscan los efectivos de Salvamento y Bomberos de A Coruña practicaba pesca deportiva en una zona de rocas en las inmediaciones del ascensor del monte de San Pedro y el Millenium y, según han trasladado fuentes del 112 Galicia a Europa Press, fue un particular quien, sobre las 08.40 horas de este martes, alertaba a la central de emergencias de que un familiar había salido a pescar a las 19.00 horas de este lunes y no había regresado.

Tras detallar que el hombre desaparecido practicaba pesca deportiva en esta zona de la costa coruñesa, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso al Servizo de Gardacostas de Galicia, a Salvamento Marítimo, a la Policía Nacional, a la Policía Local y a Protección Civil.

El operativo de búsqueda en la zona actúa por tierra, mar y aire.

