El tiempo en A Coruña: así viene la recta final antes de Navidad, según la Aemet

El tiempo en A Coruña en esta tercera semana de diciembre, que marca la cuenta atrás para la Navidad, dibuja un panorama propio de los prolegómenos del invierno. La estación arrancará oficialmente este domingo 21 de diciembre pero hace semanas que el tiempo es invernal --el invierno meteorológico comenzó ya a principios de este mes-- y por ahora las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de Meteogalicia no se salen del guión.

Con la borrasca Emilia al acecho de la península Ibérica, en A Coruña y en general en Galicia esta semana ha comenzado con un empeoramiento de la situación atmosférica.

Las lluvias registradas este lunes continuarán hoy martes, y de hecho hoy la Aemet no descarta que caigan chubascos de tipo tormentoso, con aparato eléctrico. Las temperaturas mínimas oscilarán hoy entre los 8 y los 10 grados, mientras que las máximas se moverán entre los 12 y los 14 grados, según los diferentes pronósticos.

Cargando previsión del tiempo...

Hoy está activado el aviso amarillo en la costa de A Coruña y en todo el litoral de Galicia por fenómenos costeros.

¿Hasta cuándo se prolongarán estas lluvias? Según las previsiones de Aemet y Meteogalicia, el miércoles día 17 no lloverá en A Coruña pero previsiblemente será el único día de la semana libre de paraguas. Si los pronósticos no varían, el resto de jornadas en esta cuenta atrás para la Navidad en A Coruña serán lluviosas, como mínimo hasta el domingo día 21 de diciembre, así que los coruñeses estrenarán el invierno con paraguas.

¿Y qué tiempo hará en A Coruña para Nochebuena y Navidad? Los pronósticos más afinados de Aemet y Meteogalicia llegan por ahora justo hasta la víspera del 24 de diciembre, así que de momento hay que esperar a que se concreten las previsiones meteorológicas. Por ahora sí sabemos que tanto Aemet como Meteogalicia prevén lluvias tanto para el lunes 22 de diciembre --día del sorteo del Gordo de la Lotería de Navidad-- como para el martes 23, pero falta saber cómo vienen el miércoles 24, Nochebuena, y el jueves 25, día de Navidad. Más información.