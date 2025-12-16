La Universidade da Coruña deja de ingresar 760.000 euros por el déficit de 2024

El Consello de Goberno de la Universidade da Coruña (UDC) verá este martes las cuentas de 2026 de la institución académica, que suben un 7% en relación a este año hasta los 184,3 millones de euros. Pero, según señala la propia documentación de la UDC, a la que ha tenido acceso a este diario, cuentan con menos financiación por el «déficit» de 2024, que no está cuantificado pero que «repercute negativamente en 0,76 millones de euros», siempre según la documentación. La liquidación del presupuesto de ese año aún no se ha publicado, y fuentes de la Universidade indican que no se cerrará con pérdidas porque los gastos de ese año hayan superado a los ingresos, sino por el déficit de 13 millones de euros que se produjo en 2023 y que se arrastra en años posteriores.

Según indicó el lunes la Xunta, el sistema de financiación de las universidades gallegas contiene fondos que se reparten si las instituciones cumplen determinados parámetros, entre ellos el resultado presupuestario positivo. Como la UDC «no cumplió en el año 2024 los objetivos de déficit», deja de percibir un incentivo de 760.000 euros. «No se trata de recursos que la Xunta retrae, sino que la Universidade no los consigue», afirma el Gobierno gallego, que insiste en que en global transfiere más fondos a la UDC que en 2025, pero que, como esta «no consiguió en 2024 un resultado presupuestario positivo, deja de percibir el incentivo».

La versión de la Universidade liga la pérdida de fondos al descuadre de 2023. «Con las cuentas del 2023 y el desequilibrio financiero no se cumplió» el objetivo marcado por la Xunta, indican desde la UDC, y el problema se arrastró al ejercicio siguiente. De acuerdo con la documentación que va este martes al Consello de Goberno, la UDC cuenta con ingresar cerca de 4,6 millones de euros en 2026 del Plan de Estabilidade Financieira, Eficiencia e Mellora Enerxética, la partida en la que se habrían incluido los 0,76 millones que faltan junto con otros conceptos. En 2025 se percibieron 5,26 millones, 673.000 más que ahora.

El desequilibrio de las cuentas de 2023 se produjo con un equipo rectoral diferente, y desde entonces la UDC está intentando regularizar su situación económica. Este año acordó con la Xunta elaborar un plan de equilibrio financiero a tres años antes de presentar los presupuestos, para garantizar su estabilidad económica. Según señala la UDC en el anteproyecto de presupuesto de 2026, se espera «conseguir el reequilibrio estructural en el bienio 27-28».

Pero esto, señala, se está produciendo en base a un «ajuste» y una contención del gasto «de una intensidad tal que se hace difícilmente sostenible en el tiempo», y la sostenibilidad financiera «requiere de una mejora del financiamiento, especialmente del financiamiento estructural». Los fondos que llegan a través del sistema de la Xunta son una pieza clave.

Ingresos extraordinarios

En 2025, para cuadrar las cuentas, la Universidade incluyó en el presupuesto una previsión de ingresos extraordinarios de 5,2 millones de euros. Planteaba vender el edificio de la antigua Escuela Universitaria Politécnica de Serantes, un edificio ubicado en el campus de Ferrol, que sacó a subasta, inicialmente, por cerca de 7,5 millones de euros que nadie ofertó. La última, de 4,7 millones, también quedó desierta.

La Universidade cuenta con vender el edificio por menos de esta suma, pero señala que esto no supondrá un descuadre, pues «esa caída en las pujas se fue cubriendo con optimización en la gestión y reorientación de recursos» en otros puntos. El dinero que se reciba por la enajenación «se contemplará como ingreso de 2025».

Este año se prevén unos ingresos extraordinarios de 3 millones de euros, una cantidad «significativamente menor» que en 2025 y que encamina la UDC al equilibrio, según su documentación. Este dinero se obtendrá «de la enajenación de activos», es decir, de la venta de propiedades que no se especifican, o de «recursos no finalistas de convenios». El recurso a ingresos extraordinarios, afirma la documentación que irá al Consello, «no se puede cronificar» y se precisan más ordinarios.