80 gallegos, entre los 450 estudiantes que estudiarán un año becados en Estados Unidos por la Fundación Amancio Ortega
Casi 8.000 estudiantes se apuntaron al proceso en toda España
450 estudiantes, de los 7.800 participantes en el proceso de selección, ya saben que participarán en el Programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega para cursar 1º de Bachillerato en Canadá y Estados Unidos.
Además del requisito académico mínimo de “notable” en 3º de ESO, para llegar a la selección final debía superarse una prueba específica de inglés del programa y, en la última fase, una entrevista personal.
La beca cubre todos los servicios necesarios para realizar un curso académico en el extranjero: permiso de estudiante, viaje, tasas de escolarización y matrícula en un centro educativo, alojamiento y manutención en una familia anfitriona. También seguro de asistencia sanitaria y de responsabilidad civil, convalidación del curso y seguimiento y apoyo continuado durante la estancia, además de una asignación mensual para los gastos del estudiante en el país de destino.
39 coruñeses
En total en esta edición del programa de becas habrá 80 estudiantes de centros educativos de Galicia. De ellos, prácticamente la mitad, 39, son de la provincia de A Coruña. Las 41 restantes se reparten entre 24 de Pontevedra, 10 de Lugo y 7 de Ourense.
Las 370 restantes corresponden a centros de toda España, aunque solo Andalucía, con 89, tendrá más que Galicia. La siguiente comunidad en asignación de becas es Madrid con 58.
La Fundación Amancio Ortega destaca que con estos 450 ya son 5.600 los estudiantes becados tras el comienzo del programa a principios de la década de 2010.
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Cabalgata de Reyes de 2026 en A Coruña: Consulta aquí el recorrido y el horario