¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 17 de diciembre
Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
La librería Lume presenta nuevas propuestas literarias
19.30 horas | La viguesa Cati Calo presentará su nueva novela La Señora de Pedramorta. Las brujas y el misterio se mezclan para formar la ópera prima de la autora. El acto estará presentado por María Nieto.
Librería Lume
Concierto del Cuartel General en el Teatro Colón
19.00 horas | La Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra ofrecerá un concierto especial de Navidad hoy. El acceso será libre hasta completar aforo y no será necesario anotarse previamente.
Teatro Colón
Visita guiada a la Casa Museo Picasso
19.00 horas | El Concello prepara una visita guiada a la Casa Museo Picasso, enmarcada en las actividades navideñas.
Casa Museo Picasso
Julio Torrado lleva su nueva obra a la librería Galgo Azul
19.00 horas | Julio Torrado presentará este miércoles Historias de deporte para falar de política, editado por Galaxia, en la librería Galgo Azul. El autor estará acompañado por la alcaldesa, Inés Rey, que acudirá para mostrar su apoyo al proyecto editorial.
Librería Galgo Azul
