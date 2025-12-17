¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 17 de diciembre

La librería Lume presenta nuevas propuestas literarias

19.30 horas | La viguesa Cati Calo presentará su nueva novela La Señora de Pedramorta. Las brujas y el misterio se mezclan para formar la ópera prima de la autora. El acto estará presentado por María Nieto.

Librería Lume

Concierto del Cuartel General en el Teatro Colón

19.00 horas | La Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra ofrecerá un concierto especial de Navidad hoy. El acceso será libre hasta completar aforo y no será necesario anotarse previamente.

Teatro Colón

Visita guiada a la Casa Museo Picasso

19.00 horas | El Concello prepara una visita guiada a la Casa Museo Picasso, enmarcada en las actividades navideñas.

Casa Museo Picasso

Julio Torrado lleva su nueva obra a la librería Galgo Azul

19.00 horas | Julio Torrado presentará este miércoles Historias de deporte para falar de política, editado por Galaxia, en la librería Galgo Azul. El autor estará acompañado por la alcaldesa, Inés Rey, que acudirá para mostrar su apoyo al proyecto editorial.

Librería Galgo Azul