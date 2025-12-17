Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impagos en varias concesionarias municipales de A CoruñaEl Dépor elimina al Mallorca de la CopaUna nave histórica de la N-VI volverá a la actividadCabalgata de Reyes A Coruña 2026: horario y recorrido
instagramlinkedin

La alcaldesa de A Coruña, sobre los impagos de Serviplus: “Estamos haciendo lo posible para que cobren”

La oposición critica la inacción municipal en los problemas salariales de la concesionaria de las escuelas deportivas y los programas de ocio del Ágora y el Fórum

Usuarios de las escuelas, junto al personal en María Pita. | | LOC

Usuarios de las escuelas, junto al personal en María Pita. | | LOC

Ana Rodríguez

A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, defendió este miércoles que el Gobierno que dirige está haciendo “todo lo posible” para que los trabajadores de la concesionaria de las escuelas deportivas municipales cobren. El problema de impagos no afecta únicamente a este servicio, tal y como informó este periódico, sino también al programa de ocio del Fórum y el Ágora. Ambos los lleva la misma empresa, Serviplus.

“Como saben el ayuntamiento, a través de la Concejalía de Deportes, dialoga permanentemente con la empresa para que pague los salarios a los trabajadores que, evidentemente, están en una situación complicada”, respondió Rey, que indica que “próximamente por fin saldrán” los nuevos pliegos del contrato de las escuelas municipales, en precario desde hace un mes.

El Concello envió este martes un requerimiento a Serviplus y le concedió tres días de plazo para proceder a los abonos pendientes: “Actuaremos con todos los medios que tengamos en nuestra mano para que cumplan con sus obligaciones laborales, que la principal es el pago de los salarios a los trabajadores”.

Críticas del PP y el BNG

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Lorenzo, instó este miércoles a Inés Rey a garantizar el pago de las nóminas de los trabajadores de las concesionarias municipales y que se cumplan las condiciones laborales, tras los problemas en los cobros de los empleados de las escuelas deportivas municipales y de las actividades de ocio de Ágora y Fórum.

“La alcaldesa es conocedora de los problemas de los trabajadores, pero no les escucha” a pesar de que sus peticiones son tan elementales como las de las escuelas deportivas: mejoras en las instalaciones en mantenimiento, infraestructuras y materiales, y que se iguale a todo el personal en condiciones de trabajo y salario.

Recuerdan que la empresa está prestando el servicio en precario. “El anterior contrato finalizó a mediados del mes de noviembre y no se ha ni licitado el nuevo”, indican, “tampoco tienen garantías de que los pliegos vayan a recoger las mejoras laborales pactadas con el Gobierno municipal”.

El BNG también se ha sumado a la "indignación" de las usuarias y usuarios del programa de ocio y ha recordado que estas quejas ya fueron trasladadas por la formación en forma de iniciativas plenarias. «Le exigiremos al Gobierno local que fiscalice a la empresa y garantice la realización de todas las actividades, los viajes y el pago de las nóminas", avanza el frente nacionalista, sobre una situación que la formación adscribe a una "falta de planificación y cuidado del Gobierno local con la cultura".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
  2. Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
  3. Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
  4. De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
  5. El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
  6. La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
  7. El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
  8. Cabalgata de Reyes de 2026 en A Coruña: Consulta aquí el recorrido y el horario

A oposición critica a Inés Rey polo abandono da presidencia da Fundación Luís Seoane

A oposición critica a Inés Rey polo abandono da presidencia da Fundación Luís Seoane

Inés Rey desliga las críticas a Besteiro por el ‘caso Tomé’ de sus aspiraciones políticas

Inés Rey desliga las críticas a Besteiro por el ‘caso Tomé’ de sus aspiraciones políticas

La alcaldesa de A Coruña, sobre los impagos de Serviplus: “Estamos haciendo lo posible para que cobren”

La alcaldesa de A Coruña, sobre los impagos de Serviplus: “Estamos haciendo lo posible para que cobren”

80 gallegos, entre los 450 estudiantes que estudiarán un año becados en Estados Unidos por la Fundación Amancio Ortega

80 gallegos, entre los 450 estudiantes que estudiarán un año becados en Estados Unidos por la Fundación Amancio Ortega

Investigan el fallecimiento de un hombre que amenazó a la Policía con un cuchillo en su casa de A Coruña

Investigan el fallecimiento de un hombre que amenazó a la Policía con un cuchillo en su casa de A Coruña

‘Franco y yo’, la huella íntima generacional del dictador, se presenta en A Coruña: «Humanizar no quiere decir volverle una buena persona»

‘Franco y yo’, la huella íntima generacional del dictador, se presenta en A Coruña: «Humanizar no quiere decir volverle una buena persona»

Estas son las condiciones para acceder a uno de los 40 nuevos pisos de protección de la Xunta en A Coruña

Estas son las condiciones para acceder a uno de los 40 nuevos pisos de protección de la Xunta en A Coruña

¿A dónde podría viajar desde A Coruña con el futuro billete único de 60 euros?

¿A dónde podría viajar desde A Coruña con el futuro billete único de 60 euros?
Tracking Pixel Contents