La alcaldesa de A Coruña, sobre los impagos de Serviplus: “Estamos haciendo lo posible para que cobren”

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, defendió este miércoles que el Gobierno que dirige está haciendo “todo lo posible” para que los trabajadores de la concesionaria de las escuelas deportivas municipales cobren. El problema de impagos no afecta únicamente a este servicio, tal y como informó este periódico, sino también al programa de ocio del Fórum y el Ágora. Ambos los lleva la misma empresa, Serviplus.

“Como saben el ayuntamiento, a través de la Concejalía de Deportes, dialoga permanentemente con la empresa para que pague los salarios a los trabajadores que, evidentemente, están en una situación complicada”, respondió Rey, que indica que “próximamente por fin saldrán” los nuevos pliegos del contrato de las escuelas municipales, en precario desde hace un mes.

El Concello envió este martes un requerimiento a Serviplus y le concedió tres días de plazo para proceder a los abonos pendientes: “Actuaremos con todos los medios que tengamos en nuestra mano para que cumplan con sus obligaciones laborales, que la principal es el pago de los salarios a los trabajadores”.

Críticas del PP y el BNG

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Lorenzo, instó este miércoles a Inés Rey a garantizar el pago de las nóminas de los trabajadores de las concesionarias municipales y que se cumplan las condiciones laborales, tras los problemas en los cobros de los empleados de las escuelas deportivas municipales y de las actividades de ocio de Ágora y Fórum.

“La alcaldesa es conocedora de los problemas de los trabajadores, pero no les escucha” a pesar de que sus peticiones son tan elementales como las de las escuelas deportivas: mejoras en las instalaciones en mantenimiento, infraestructuras y materiales, y que se iguale a todo el personal en condiciones de trabajo y salario.

Recuerdan que la empresa está prestando el servicio en precario. “El anterior contrato finalizó a mediados del mes de noviembre y no se ha ni licitado el nuevo”, indican, “tampoco tienen garantías de que los pliegos vayan a recoger las mejoras laborales pactadas con el Gobierno municipal”.

El BNG también se ha sumado a la "indignación" de las usuarias y usuarios del programa de ocio y ha recordado que estas quejas ya fueron trasladadas por la formación en forma de iniciativas plenarias. «Le exigiremos al Gobierno local que fiscalice a la empresa y garantice la realización de todas las actividades, los viajes y el pago de las nóminas", avanza el frente nacionalista, sobre una situación que la formación adscribe a una "falta de planificación y cuidado del Gobierno local con la cultura".