Arranca el trámite ambiental del polígono Parque de Oza

El proyecto inmobiliario conocido como Parque de Oza dio un paso más con la aprobación este miércoles por la Junta de Gobierno Local del inicio del trámite de evaluación ambiental, que tendrá que pasar por la Xunta. Esta iniciativa, que se desarrollará en la parte más alta de O Castrillón, prevé la construcción de un millar de viviendas, de las que 150 serán públicas.

La negociación entre el Concello, los propietarios del suelo y los vecinos del barrio hizo posible aumentar un 28,6% las zonas verdes previstas en un principio para alcanzar los 8.820 metros cuadrados. Para hacerlo posible, la edificación se concentró en inmuebles que llegarán a alcanzar en algunos casos las 17 alturas. La alcaldesa, Inés Rey, destacó que los últimos meses fueron «intensos y de mucho diálogo» para alcanzar un acuerdo sobre este proyecto y recordó «el estado en el que se encuentran las parcelas y las posibilidades que ofrecerá su reactivación para ganar usos residenciales», así como para que un 10% de las viviendas sean de protección pública y titularidad municipal.

También mencionó que el plan urbanístico prevé mantener el edificio que albergó el desaparecido Ayuntamiento de Santa María de Oza para convertirlo en equipamiento público, ya que es «un enclave patrimonial fundamental para entender nuestra evolución como ciudad», señaló Inés Rey.