Atlantic Pride A Coruña 2026: la coruñesa Miriam Rodríguez, primera confirmación del cartel de conciertos

El festival se celebrará del 5 al 12 de julio

Miriam Rodríguez, con su cuerpo de baile. | Germán Barreiros/ Roller Agencia

Sandra Abad

El festival Atlantic Pride calienta motores para celebrar en 2026 su séptima edición. La cita será del 5 al 12 de julio y la organización del certamen acaba de anunciar que la coruñesa Miriam Rodríguez es la primera artista que ha confirmado su participación en el festival. El Atlantic Pride, también conocido como 'Orgullo do Norte', contará con la artista de Pontedeume como uno de los nombres destacados en el cartel de conciertos. La organización destaca sus facetas de "compositora, cantante y presentadora todoterreo, que lleva siempre sus raíces gallegas por bandera".

Avanzan que, en el festival, Miriam Rodríguez mostrará "su lado más divertido y emocional" con un directo cargado de influencias del pop electrónico de los ochenta "en una constante reinvención en la que no pierde nunca su esencia".

Cartel del festival Atlantic Pride A Coruña 2026.

Cartel del festival Atlantic Pride A Coruña 2026. / LOC

Con esta primera confirmación, la Asociación ORCO --organizadora del Atlantic Pride-- quiere destacar que, tras el récord de asistencia del evento en su edición de 2025, que reunió a cerca de 45.000 persoas en ocho jornadas de concertos, el festival sigue "trabajando en un cartel musical ecléctico, divertido, actual y diverso, con voluntad firme de que todas las personas se sientan representadas y bienvenidas, para situar a la ciudad de A Coruña como un referente de diversidad, libertad y celebración, y apostando de nuevo por las señas de identidad de esta cita ya icónica de A Coruña: visibilización, inclusión, cultura, talento y diversión".

