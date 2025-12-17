La Audiencia juzga en A Coruña a una acusada de apropiarse de 75.000 euros de su padre

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará este miércoles a partir de las 12.30 horas a una mujer acusada de retirar de la cuenta de su padre, con deterioro cognitivo, un total de 75.120 euros que destinó a sus propias necesidades en lugar de dedicarlas a abonar los gastos de su padre. Según el escrito de Fiscalía, la acusada estaba autorizada para gestionar las cuentas de su padre, que sufría deterioro cognitivo y que fue ingresado en una residencia el 3 de abril de 2019.

La mujer, en el periodo comprendido entre el 15 de marzo de 2019 y el 5 de octubre de 2020, acudió a una sucursal bancaria de A Coruña y retiró de la cuenta de su padre un total de 75.120 euros que destinó a sus propias necesidades, en vez de dedicarlas a abonar los gastos de su padre.

Las cantidades retiradas por la encausada oscilaban entre los 250 euros y 3.000 euros. Con todo, a 13 de octubre de 2020 la mujer reintegró en la cuenta de su padre 6.500 euros.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito continuado de administración desleal y solicita una pena de cuatro años y seis meses de prisión para la acusada, que también deberá indemnizar a su padre, a través de su representante, con 68.620 euros por las cantidades que retiró de sus cuentas bancarias en beneficio propio y que no restituyó.