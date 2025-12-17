La Audiencia provincial absuelve al administrador de una academia de Ames acusado de estafa

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha absuelto al administrador de una academia de Ames que no estaba autorizada para impartir enseñanzas regladas conducentes a la obtención de títulos oficiales acusado de un delito continuado de estafa.

El tribunal considera que no se acreditó el engaño necesario para configurar dicho delito de estafa, ya que no se demostró que la publicidad realizada por la academia, antes de la matriculación, sobre un curso de corte y confección indicara que se obtendría un título oficial.

En la sentencia, los jueces explican que la única mención a tal titulación se realizó en una publicación posterior a la matriculación. A ello, añade que las declaraciones de las dos denunciantes no fueron suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado.

"En ambos casos, se carece de prueba alguna acerca de publicaciones realizadas con carácter previo en redes sociales en las que se indicase que la academia gozase de habilitación para la expedición de títulos oficiales o que el curso conllevase su obtención, sin que, por ello, pueda tampoco tenerse por acreditado que la matricula realizada, y a consecuencia de tal eventual publicidad, traiga su causa de una errónea creencia generada por una publicidad previa en redes que no consta acreditada", indica la Sala.

Por lo tanto, concluye que no existe prueba suficiente para condenar al acusado. Pese a todo, la sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).