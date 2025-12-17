Los bomberos sofocan un incendio declarado en un vehículo en el parking del Chuac
El coche comenzó a arder de forma fortuita y el personal del aparcamiento logró controlar el fuego hasta la llegada de los efectivos antiincendios
Los Bomberos de A Coruña han extinguido este miércoles un incendio declarado en un vehículo que se encontraba aparcado en el interior del parking del Hospital de A Coruña. Los propietarios del coche, que habían acudido por una cita médica desde Ourense, fueron alertados por la Policía Local. Según relatan los bomberos, el coche comenzó a arder de forma fortuita y la actuación del personal del aparcamiento logró controlar el fuego en un primer momento. A su llegada, los efectivos antiincendios continuaron con las labores de extinción y abrieron el capó para sofocar el fuego del motor por completo. No fue necesario evacuar las plantas, ya que al encontrarse semi abierto, el aparcamiento cuenta con ventilación natural.
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Cabalgata de Reyes de 2026 en A Coruña: Consulta aquí el recorrido y el horario