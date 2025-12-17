Los bomberos sofocan un incendio declarado en un vehículo en el parking del Chuac

Los Bomberos de A Coruña han extinguido este miércoles un incendio declarado en un vehículo que se encontraba aparcado en el interior del parking del Hospital de A Coruña. Los propietarios del coche, que habían acudido por una cita médica desde Ourense, fueron alertados por la Policía Local. Según relatan los bomberos, el coche comenzó a arder de forma fortuita y la actuación del personal del aparcamiento logró controlar el fuego en un primer momento. A su llegada, los efectivos antiincendios continuaron con las labores de extinción y abrieron el capó para sofocar el fuego del motor por completo. No fue necesario evacuar las plantas, ya que al encontrarse semi abierto, el aparcamiento cuenta con ventilación natural.