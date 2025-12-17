Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impagos en varias concesionarias municipales de A CoruñaEl Dépor elimina al Mallorca de la CopaUna nave histórica de la N-VI volverá a la actividadCabalgata de Reyes A Coruña 2026: horario y recorrido
instagramlinkedin

Los bomberos sofocan un incendio declarado en un vehículo en el parking del Chuac

El coche comenzó a arder de forma fortuita y el personal del aparcamiento logró controlar el fuego hasta la llegada de los efectivos antiincendios

Vehículo de los Bomberos de A Coruña.

Vehículo de los Bomberos de A Coruña. / LOC

RAC

Los Bomberos de A Coruña han extinguido este miércoles un incendio declarado en un vehículo que se encontraba aparcado en el interior del parking del Hospital de A Coruña. Los propietarios del coche, que habían acudido por una cita médica desde Ourense, fueron alertados por la Policía Local. Según relatan los bomberos, el coche comenzó a arder de forma fortuita y la actuación del personal del aparcamiento logró controlar el fuego en un primer momento. A su llegada, los efectivos antiincendios continuaron con las labores de extinción y abrieron el capó para sofocar el fuego del motor por completo. No fue necesario evacuar las plantas, ya que al encontrarse semi abierto, el aparcamiento cuenta con ventilación natural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
  2. Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
  3. Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
  4. De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
  5. El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
  6. La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
  7. El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
  8. Cabalgata de Reyes de 2026 en A Coruña: Consulta aquí el recorrido y el horario

Los bomberos sofocan un incendio declarado en un vehículo en el parking del Chuac

Los bomberos sofocan un incendio declarado en un vehículo en el parking del Chuac

Concierto sorpresa de Guitarricadelafuente para los trabajadores de Inditex

Concierto sorpresa de Guitarricadelafuente para los trabajadores de Inditex

Gadisa abre un nuevo Claudio en la plaza Tornos

Gadisa abre un nuevo Claudio en la plaza Tornos

La recaudación del mercadillo de Inditex será para asociaciones del cáncer y párkinson en A Coruña

La recaudación del mercadillo de Inditex será para asociaciones del cáncer y párkinson en A Coruña

Las primeras fachadas prefabricadas llegan a Xuxán

Las primeras fachadas prefabricadas llegan a Xuxán

Inés Rey desliga las críticas a Besteiro por el ‘caso Tomé’ de sus ambiciones políticas: "No tengo ninguna aspiración fuera de A Coruña"

Inés Rey desliga las críticas a Besteiro por el ‘caso Tomé’ de sus ambiciones políticas: "No tengo ninguna aspiración fuera de A Coruña"

Investigan el fallecimiento de un hombre que amenazó a la Policía con un cuchillo en su casa de A Coruña

Investigan el fallecimiento de un hombre que amenazó a la Policía con un cuchillo en su casa de A Coruña

David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: "¡Qué maravilla!"

David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: "¡Qué maravilla!"
Tracking Pixel Contents