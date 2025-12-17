Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impagos en varias concesionarias municipales de A CoruñaEl Dépor elimina al Mallorca de la CopaUna nave histórica de la N-VI volverá a la actividadCabalgata de Reyes A Coruña 2026: horario y recorrido
instagramlinkedin

Concierto sorpresa de Guitarricadelafuente para los trabajadores de Inditex

El artista ha cantado a coro con toda la plantilla y entre aplausos éxitos como Full time papi y Babieca!

Concierto sorpresa de Guitarrica de la Fuente para los trabajadores de Inditex.

Concierto sorpresa de Guitarrica de la Fuente para los trabajadores de Inditex. / LOC

Alba Porral

El músico y compositor Guitarricadelafuente, una de las voces más fuertes de la escena indie actual, ha realizado una visita sorpresa este miércoles a la sede de Inditex en Arteixo para celebrar la Navidad con los trabajadores. El artista ha cantado a coro con toda la plantilla y entre aplausos éxitos como Full time papi y Babieca!. Se trató de un concierto sorpresa para todos los empleados, que fueron convocados a las 13.30 horas en el auditorio con la única referencia de un mensaje de ‘concierto’ en el que se podía ver un micrófono.

Las visitas de artistas y famosos a la sede de Inditex en Sabón son ya un clásico. El pasado año, la presidenta del grupo textil Marta Ortega acompañó a Rosalía en un recorrido por las instalaciones del centro. Los trabajadores de Inditex también han recibido la visita de artistas como el cantante Bono, de U2, la modelo Linda Evangelista o el actor Matt Damon, entre otras celebrities.

La visita a Sabón de Álvaro Lafuente Calvo, Guitarricadelafuente, no es la primera colaboración del artista con el Grupo Inditex, ya que la pasada temporada primavera/verano lanzó con Zara una colección cápsula inspirada en su álbum ‘Spanish Leather’, con más de una veintena de prendas y artículos como un disco de vinilo, una iniciativa con la que Zara busca conectar con las nuevas generaciones y apoyar a artistas. Entre los próximos proyectos de Guitarricadelafuente se encuentra la película de los Javis, ‘La bola negra’, donde comparte protagonismo con Carlos González y Miguel Bernardeau, que llegará a los cines el 2 de octubre de 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
  2. Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
  3. Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
  4. De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
  5. El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
  6. La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
  7. El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
  8. Cabalgata de Reyes de 2026 en A Coruña: Consulta aquí el recorrido y el horario

Gadisa abre un nuevo Claudio en la plaza Tornos

Gadisa abre un nuevo Claudio en la plaza Tornos

La recaudación del mercadillo de Inditex será para asociaciones del cáncer y párkinson en A Coruña

La recaudación del mercadillo de Inditex será para asociaciones del cáncer y párkinson en A Coruña

Las primeras fachadas prefabricadas llegan a Xuxán

Las primeras fachadas prefabricadas llegan a Xuxán

Inés Rey desliga las críticas a Besteiro por el ‘caso Tomé’ de sus ambiciones políticas: "No tengo ninguna aspiración fuera de A Coruña"

Inés Rey desliga las críticas a Besteiro por el ‘caso Tomé’ de sus ambiciones políticas: "No tengo ninguna aspiración fuera de A Coruña"

Concierto sorpresa de Guitarricadelafuente para los trabajadores de Inditex

Concierto sorpresa de Guitarricadelafuente para los trabajadores de Inditex

Investigan el fallecimiento de un hombre que amenazó a la Policía con un cuchillo en su casa de A Coruña

Investigan el fallecimiento de un hombre que amenazó a la Policía con un cuchillo en su casa de A Coruña

David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: "¡Qué maravilla!"

David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: "¡Qué maravilla!"

A oposición critica a Inés Rey polo abandono da presidencia da Fundación Luís Seoane

A oposición critica a Inés Rey polo abandono da presidencia da Fundación Luís Seoane
Tracking Pixel Contents