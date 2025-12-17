Concierto sorpresa de Guitarricadelafuente para los trabajadores de Inditex

El músico y compositor Guitarricadelafuente, una de las voces más fuertes de la escena indie actual, ha realizado una visita sorpresa este miércoles a la sede de Inditex en Arteixo para celebrar la Navidad con los trabajadores. El artista ha cantado a coro con toda la plantilla y entre aplausos éxitos como Full time papi y Babieca!. Se trató de un concierto sorpresa para todos los empleados, que fueron convocados a las 13.30 horas en el auditorio con la única referencia de un mensaje de ‘concierto’ en el que se podía ver un micrófono.

Las visitas de artistas y famosos a la sede de Inditex en Sabón son ya un clásico. El pasado año, la presidenta del grupo textil Marta Ortega acompañó a Rosalía en un recorrido por las instalaciones del centro. Los trabajadores de Inditex también han recibido la visita de artistas como el cantante Bono, de U2, la modelo Linda Evangelista o el actor Matt Damon, entre otras celebrities.

La visita a Sabón de Álvaro Lafuente Calvo, Guitarricadelafuente, no es la primera colaboración del artista con el Grupo Inditex, ya que la pasada temporada primavera/verano lanzó con Zara una colección cápsula inspirada en su álbum ‘Spanish Leather’, con más de una veintena de prendas y artículos como un disco de vinilo, una iniciativa con la que Zara busca conectar con las nuevas generaciones y apoyar a artistas. Entre los próximos proyectos de Guitarricadelafuente se encuentra la película de los Javis, ‘La bola negra’, donde comparte protagonismo con Carlos González y Miguel Bernardeau, que llegará a los cines el 2 de octubre de 2026.