David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: "¡Qué maravilla!"

David Bisbal es un seguro para el público coruñés y este sábado vivió un concierto en un Coliseum abarrotado en el que demostró por qué lleva más de dos décadas en la cima de la industria musical española y latinoamericana.

En esta actuación, anunciada con más de un año de antelación, presentó su disco Todo es posible en Navidad, donde cantó Navidad junto a ti o la canción que pone nombre al disco, además del clásico Burrito sabanero que versionó y otros temas de su repertorio.

David Bisbal hace vibrar al Coliseum de A Coruña con su concierto de Navidad / Iago López

El sábado la emoción fue tal, que hubo hasta quien se lanzó a pedir matrimonio a su pareja delante de las miles de personas presentes.

Tras el concierto, un David Bisbal emocionado aún publicaba en redes sociales una bonita galería expresando sus sentimientos. En ella se ven varias fotografías del concierto y otras paseando por el Castillo de Santa Cruz, en Oleiros, en el día después. "Mirad dónde me he despertado, qué locura, me encanta", a lo que añade "el concierto de ayer espectacular".

En la publicación, en la que utiliza el topónimo de A Coruña de forma deturpada, explica la emoción que le está suponiendo este tour. "Tengo adicción a esta gira. Sueño con los arreglos musicales, sueño con el público, sueño con la elegancia del escenario y con todo lo que se genera cada noche cuando se apagan las luces" reflexiona.

A las 19.00 horas de este miércoles se estrena, además, un vídeo en su cuenta de Youtube donde cuenta todo lo que vivió en la previa y detrás del escenario en su concierto coruñés.