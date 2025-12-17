Einstein habla gallego en el Eusebio da Guarda: "Ahora entendemos mucho mejor qué es la relatividad"

La relatividad, uno de los conceptos más complejos de la física, se ha convertido en el eje del trabajo de cinco estudiantes coruñeses. Martín Candales Alegre, Matías Castro Pascual, Pedro Predeira Calviño, Marcos López Calviño y Daniel Chans Sagüillo, alumnos del IES Eusebio da Guarda, han ganado este 10 de diciembre uno de los Premios Igaciencia 2025 con su corto A relatividade, un vídeo divulgativo grabado íntegramente en gallego.

La aventura no nació en los libros de texto, sino en el sofá de casa. «La idea fue un poco por curiosidad», confiesa Pedro Predeira, portavoz del grupo. «Uno del equipo, Matías, estuvo viendo la película de Interstellar el fin de semana antes de empezar el trabajo. Nos pareció un tema muy guay para abordar y nuestra profesora de Física, Minia, nos animó», explica.

El certamen, convocado por la Institución Galega da Ciencia, busca fomentar el uso del gallego en el ámbito científico y despertar la curiosidad y la creatividad entre el alumnado. En esta edición, el jurado reconoció trabajos de distintos centros gallegos, aunque el del instituto coruñés destacó por atreverse con un tema que no forma parte del «temario habitual de segundo de Bachillerato». «En clase no se profundiza nada en la relatividad, así que todo lo que aparece en el corto es fruto de nuestra propia investigación», explica el joven. «Buscábamos un tema llamativo y nuestra profesora nos dijo que podía funcionar muy bien. Ahí nos lanzamos».

El corto recrea el proceso mental que llevó a Albert Einstein a formular su teoría. Uno de los amigos del grupo interpreta al científico y el resto da vida a los personajes que le acompañan en sus dudas iniciales. «Mostramos cómo empieza a cuestionarse si todos los relojes miden igual el tiempo y cómo esa duda va creciendo hasta llegar a la idea final», resume Pedro. Para evitar que el mensaje se perdiera, el vídeo incluye un último tramo explicativo: «Nos preocupaba que no se entendiera bien la idea, por eso añadimos una explicación final de minuto y medio clara y fuera de la parte artística».

La grabación se realizó en la casa de uno de los alumnos, con los papeles repartidos desde el primer momento. «Primero nos sentamos a pensar qué queríamos hacer, distribuimos los roles y los diálogos salieron bastante improvisados», cuenta el portavoz. La edición corrió a cargo de Marcos López, responsable de dar forma definitiva a la pieza.

Uno de los retos añadidos fue el idioma. La mayoría del grupo se comunica habitualmente en castellano, y participar en un certamen de ciencia en gallego fue un desafío que aceptaron con ganas. «Excepto Martín, los demás solemos hablar castellano, pero llevamos estudiando en gallego toda la vida y nos pareció una iniciativa necesaria», reflexiona Pedro. «Hoy mismo vimos en clase que la gente joven habla cada vez menos gallego; proyectos así ayudan a que el idioma se acerque a la ciencia y a nosotros», razona.

Los cinco estudiantes recogieron el premio en un acto en el que presentaron su trabajo y agradecieron el apoyo de su profesora de Física y de la docente de Lingua Galega, Teresa Pastor. Como reconocimiento, recibieron un premio económico, un lote de libros y un diploma acreditativo. «Ya sabíamos que habíamos ganado porque nos avisaron el día antes, pero fue una alegría enorme. El año pasado hicimos otro vídeo para otro concurso y no tuvimos esta suerte», recuerda Pedro.

Más allá del galardón, el grupo se queda con la experiencia: «Nos lo pasamos muy bien grabando y ahora entendemos mucho mejor qué es la relatividad, aunque siga siendo un tema muy abstracto».