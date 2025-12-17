'Estirando el chicle' vuelve a A Coruña con el EMHU, en el que estarán Eva Soriano y Galder Varas
Álex Clavero, Daniele Finzi Pasca, David Cepo, Eva Hache, Luis Piedrahita y Wilbur, entre los primeros cabezas de cartel
La sexta edición del Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU), que se celebrará en A Coruña del 23 de abril al 3 de mayo, contará con Álex Clavero, Bárbara Grandío, Carolina Iglesias, Daniele Finzi Pasca, David Cepo, Galder Varas, Eva Hache, Eva Soriano, JJ Vaquero, Luis Piedrahita, La Forte, Miguel Lago, Nanutria, Omayra Cazorla, Rober Bodegas, Roberto Vilar, Victoria Martín, Wilbur y Yunez Chaib.
Los abonos y entradas para el evento saldrán a la venta este jueves, 18 de diciembre, a partir de las 12.00 horas en la plataforma Ataquilla.com y en la web oficial www.emhu.es.
A Coruña se convertirá en la capital internacional de la risa con el estreno absoluto de cuatro nuevas propuestas, como son los nuevos shows de Bárbara Grandío (Contra todo pronóstico), Rober Bodegas (CASO) y del dúo Miguel Lago & Roberto Vilar (Pintando a mona xuntos) además de la nueva gala Chisteria Colectiva, un homenaje a la joya de la corona del humor: el chiste. En ella participarán Arantxa Treus, David Amor, Jazmín Abuín, Jesús El Negro, Miguel Miguel o Xosé A. Touriñán, además de figuras como Álex Clavero, JJ Vaquero o el propio director artístico del EMHU, Luis Piedrahita.
Además, el EMHU cuenta en su programación con el estreno en España de la propuesta más reciente de stand up del venezolano Nanutria; y la premiere en Galicia del nuevo espectáculo del tándem Carolina Iglesias-Victoria Martín Estirando el chicle (El show de Mentira y Traición), de La Forte (Estoy como nunca) y de Omayra Cazorla (Disparate). También será el estreno gallego del monólogo Ícaro, del suizo Daniele Finzi Pasca (director y autor de Corteo, de Cirque du Soleil), pieza que vuelve a España en el marco de la gira del 35º aniversario de su estreno; y del último trabajo que Yunez Chaib presentará En directo.
Esta cita contará con los mejores espectáculos y acrobacias --físicas y humorísticas-- del momento (como Corta el Cable Rojo o Piensa en Wilbur) y, por supuesto, con las figuras imprescindibles de la comedia estatal, que no faltarán a su cita con las galas de producción propia. Así, este año Humoris Causa juntará por primera vez sobre un escenario a Álex Clavero, David Cepo, Galder Varas y Eva Soriano; mientras que el cierre del evento llegará de la mano de un Fantastic Colofon en el que estarán Eva Hache, JJ Vaquero y Luis Piedrahita.
Avance de la programación del EMHU
Jueves 23 de abril, Teatro Colón | 19.30 horas
Corta el cable rojo
Viernes 24 de abril, Afundación | 19.00 horas
Disparate, de Omayra Cazorla
Sábado 25 de abril, Afundación | 18.00 horas
Contra todo pronóstico, de Bárbara Grandío
Sábado 25 de abril, Teatro Colón | 18.00h
Nanutria en A Coruña, de Nanutria
Domingo 26 de abril, Palacio de la Ópera | 18.30h
Estirando el chicle: el show de Mentira y Traición, de Carolina Iglesias y Victoria Martín
Domingo 26 de abril, Teatro Colón | 20.00 horas
Pintando a mona xuntos, de Miguel Lago y Roberto Vilar
Miércoles 29 de abril, Afundación | 19.00 horas
Yunez Chaib en directo, de Yunez Chaib
Jueves 30 de abril, Afundación | 19.00 horas
Estoy como nunca, de La Forte
Jueves 30 de abril, Teatro Colón | 21.00 horas
CASO, de Rober Bodegas
Viernes 1 de mayo, Palexco | 22.00 horas
Humoris Causa, con Álex Clavero, David Cepo, Eva Soriano, Galder Varas
Sábado 2 de mayo, Teatro Colón | 12.00 horas
Piensa en Wilbur, de Wilbur
Sábado 2 de mayo, Teatro Colón | 19.00 horas
Ícaro, de Daniele Finzi Pasca
Sábado 2 de mayo, Palexco | 22.00 horas
Chisteria Colectiva, con Álex Clavero, Arantxa Treus, David Amor, Jazmín Abuín, Jesús el Negro, JJ Vaquero, Luis Piedrahita, Miguel Miguel, Xosé A. Touriñán y otras figuras invitadas
Domingo 3 de mayo, Teatro Colón | 20.00 horas
Fantastic Colofon, con Eva Hache, JJ Vaquero y Luis Piedrahita
