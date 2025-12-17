Familias exigen más seguridad en los accesos al CEIP de Novo Mesoiro
A Coruña
Familias y vecinos de Novo Mesoiro exigen medidas urgentes de seguridad vial en los pasos de peatones que dan de acceso al CEIP Novo Mesoiro después del atropello de un niño el pasado viernes. «No hablamos de un susto aislado, sino de una situación repetida y peligrosa que pone en riesgo cada día la vida de nuestros hijos e hijas, de las familias y de la vecindad», alertan.
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Cabalgata de Reyes de 2026 en A Coruña: Consulta aquí el recorrido y el horario