25 aniversario de Stop Accidentes
Familias exigen más seguridad en los accesos al CEIP de Novo Mesoiro

RAC

A Coruña

Familias y vecinos de Novo Mesoiro exigen medidas urgentes de seguridad vial en los pasos de peatones que dan de acceso al CEIP Novo Mesoiro después del atropello de un niño el pasado viernes. «No hablamos de un susto aislado, sino de una situación repetida y peligrosa que pone en riesgo cada día la vida de nuestros hijos e hijas, de las familias y de la vecindad», alertan.

