Gadisa abre un nuevo Claudio en la plaza Tornos

Gadisa abre un nuevo Claudio Express en la plaza Tornos de A Coruña, que se suma al punto de venta franquiciado inaugurado el pasado mes de noviembre en Os Rosales. En total, la compañía cuenta ya con seis establecimientos de esta línea de negocio en A Coruña.

La nueva tienda, que abre de lunes a sábado en horario de 09.00 a 21.00h, dispone de 100 metros cuadrados de venta al público y unas 1.000 referencias de alimentación, droguería e higiene. Incluye frutería, charcutería y lácteos. También supone la creación de tres nuevos puestos de trabajo, según indica la compañía.

En la apertura de este miércoles, han estado presentes los propietarios del establecimiento Esperanza Gómez, Khalid Malik y Angel Giovanny y el delegado de área de Gadisa Reatail en A Coruña Baltasar López, el director de ventas de franquicia Miguel Freire y el coordinador de franquicia Sergio Trujillo, además de parte del equipo de montajes.