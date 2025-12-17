Los impagos de la concesionaria de las escuelas deportivas se repiten en el Fórum y el Ágora

Los trabajadores de las escuelas deportivas municipales se manifestaron, a finales del mes pasado, para pedir la mejora de sus condiciones laborales. Lo hicieron acompañados de los usuarios del servicio, que ejercieron una forma singular de protesta, al practicar, al aire libre en María Pita, las actividades que realizan en las instalaciones. Unas actividades que pueden correr peligro ante los impagos de nóminas al personal del servicio municipal que la CIG ha denunciado recientemente. La historia se repite ahora, en distinto servicio, pero con la misma empresa adjudicataria, Serviplus, responsable de la gestión de las escuelas deportivas y también de programas de ocio en el centro Ágora y en el Fórum. Trabajadores de estos servicios denuncian también impagos de las retribuciones que le corresponden.

En los centros socioculturales municipales, los afectados cuentan también con el apoyo de sus alumnos: usuarios de estos programas de ocio han llevado a cabo la recogida de más de dos centenares de firmas para denunciar la situación de sus profesores. Según denuncian, algunos de ellos han dejado incluso de impartir las actividades. El contrato de estos talleres de ocio fue adjudicado a Serviplus en 2022, por un año prorrogable a otros tres, lo que lo sitúa en la recta final de la concesión.

Fuentes municipales aseguran que el Concello está tomando «todas las medidas para que la empresa cumpla con sus obligaciones laborales con todos los trabajadores». Este mismo martes, el Ayuntamiento de A Coruña envió a Serviplus un requerimiento formal para que proceda a los abonos pendientes a los monitores de las escuelas deportivas, para lo que establece un plazo de tres días desde la notificación de la advertencia, o, de lo contrario, avanza que se tomarán medidas.

En medio de la tormenta, la dirección del IMCE ha convocado a los usuarios de los programas de ocio del Ágora y el Fórum a una reunión, este lunes, con el fin de «mejorar el servicio, recoger impresiones e incorporar propuestas que contribuyan a enriquecer el programa» de cara a su edición de Primavera. Los propios usuarios hicieron pública su «preocupación» por la posibilidad de que estos impagos a trabajadores pudiesen afectar al funcionamiento normal de las actividades. «Algunos monitores podrían verse obligados a suspender definitivamente la actividad, circunstancia que no solo perjudica seriamente a los profesionales afectados, sino también a los usuarios que disfrutan de ellos», denuncian los participantes en los talleres, y reclaman solución para una situación que consideran «inadmisible».

El BNG, por su parte, se ha sumado a la «indignación» de las usuarias y usuarios del programa de ocio y ha recordado que estas quejas ya fueron trasladadas por la formación en forma de iniciativas plenarias. «Le exigiremos al Gobierno local que fiscalice a la empresa y garantice la realización de todas las actividades, los viajes y el pago de las nóminas», avanza el frente nacionalista, sobre una situación que la formación adscribe a una «falta de planificación y cuidado del Gobierno local con la cultura».

En el caso de las escuelas deportivas, el sindicato CIG ha reclamado al Concello que incorpore mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores en la redacción del próximo pliego. Son 42 las personas que imparten actividades en las cuatro escuelas, que estas semanas llevan a cabo movilizaciones para visibilizar su malestar. La CIG denuncia que, además de las nóminas de noviembre, la empresa Serviplus también tiene pendiente el pago de atrasos a algunos trabajadores correspondientes a enero de 2024.