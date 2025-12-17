Inés Rey desliga las críticas a Besteiro por el ‘caso Tomé’ de sus aspiraciones políticas
Bendodo criticó a la regidora por “hacer la cama” al líder del PSdeG para ser su “heredera”
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se defendió esta mañana de la acusación de que sus críticas a José Ramón Gómez Besteiro por la gestión del ‘caso Tomé’ se deben a sus propias aspiraciones políticas dentro del PSdeG-PSOE. Este martes, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, señaló que la intención de la regidora socialista es “hacer la cama al actual líder regional para ser su heredera”.
En rueda de prensa, Rey se refirió a este tema: “Aprovecho esta pregunta para mandar un mensaje de tranquilidad a todos los que quieren verme fuera de aquí, para decirles que voy a seguir siendo alcaldesa de A Coruña”. La regidora insiste en que todo su “empeño y energías” están puestas en el Concello de A Coruña: “No tengo ninguna aspiración de ningún tipo fuera de los límites municipales, ninguna”.
