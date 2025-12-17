Investigan el fallecimiento de un hombre que amenazó a la Policía con un cuchillo en su casa de A Coruña
El colectivo Sociedad Gitana Española rechaza que haya muerto de un infarto
La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre el fallecimiento de un hombre en su domicilio, en la zona de la Merced, al que acudieron los agentes alertados por los vecinos debido a los fuertes golpes y gritos que escuchaban. Fuentes próximas a la investigación indican que el hombre recibió a los agentes cuchillo en mano, por lo que ante la amenaza tuvieron que reducirlo.
Los hechos ocurrieron ayer. Varias fuentes policiales consultadas indican que el hombre se encontraba fuera de sí, por lo que tuvieron que engrilletarlo y sentarlo en el suelo. Siempre según las mismas fuentes, fue entonces cuando comenzó a desvanecerse. La ambulancia ya venía de camino pero falleció en el lugar. Además del cuerpo estatal, también estaba presente de apoyo la Policía Local.
El colectivo Sociedad Gitana Española achaca la muerte a “la brutal y desmedida” actuación y no a un infarto, como comunicaron las fuerzas de seguridad a la familia. Relata que ocurrió delante de la esposa y la cuñada del hombre, que “no paraban de suplicar y gritar que parasen de golpearle que lo iban a matar”. La asociación ha pedido al Ayuntamiento de A Coruña, el delegado del Gobierno y al presidente de la Xunta que ordenen abrir una “exhaustiva para determinar los responsables”.
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Cabalgata de Reyes de 2026 en A Coruña: Consulta aquí el recorrido y el horario