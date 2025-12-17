Investigan el fallecimiento de un hombre que amenazó a la Policía con un cuchillo en su casa de A Coruña

La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre el fallecimiento de un hombre en su domicilio, en la zona de la Merced, al que acudieron los agentes alertados por los vecinos debido a los fuertes golpes y gritos que escuchaban. Fuentes próximas a la investigación indican que el hombre recibió a los agentes cuchillo en mano, por lo que ante la amenaza tuvieron que reducirlo.

Los hechos ocurrieron ayer. Varias fuentes policiales consultadas indican que el hombre se encontraba fuera de sí, por lo que tuvieron que engrilletarlo y sentarlo en el suelo. Siempre según las mismas fuentes, fue entonces cuando comenzó a desvanecerse. La ambulancia ya venía de camino pero falleció en el lugar. Además del cuerpo estatal, también estaba presente de apoyo la Policía Local.

El colectivo Sociedad Gitana Española achaca la muerte a “la brutal y desmedida” actuación y no a un infarto, como comunicaron las fuerzas de seguridad a la familia. Relata que ocurrió delante de la esposa y la cuñada del hombre, que “no paraban de suplicar y gritar que parasen de golpearle que lo iban a matar”. La asociación ha pedido al Ayuntamiento de A Coruña, el delegado del Gobierno y al presidente de la Xunta que ordenen abrir una “exhaustiva para determinar los responsables”.