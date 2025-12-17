¿Logrará el metrosidero de la Policía Local de A Coruña ser Árbol del Año 2026? Último día para votar

El metrosidero de más de 200 años que asombra a cualquiera que visite la sede de la Policía Local de A Coruña aspira a ser elegido Árbol Europeo del Año 2026 y hoy miércoles 17 de diciembre es el último día de votaciones en la web del concurso, impulsado por la ONG Bosques sin Fronteras. En A Coruña este ejemplar de 20 metros de altura no es ni mucho menos rara avis entre la población arborícola de una ciudad que exhibe metrosideros en distintas localizaciones, pero con tronco de 8 metros de diámetro y hasta 30 metros de ancho en su copa, no tiene parangón. Es sin duda uno de los reyes indiscutibles de la flora local y uno de los árboles coruñeses más populares pero ahora el reto está en saber si su peculiaridad lo situará por encima del resto de candidatos que aspiran a este reconocimiento. Primero debe superar la fase nacional y después se verá si llega a la final europea.

Foto de archivo del metrosidero / Carlos Pardellas

El almez del Parque Bruil en Zaragoza, la morera del Tío Pequeño 'El Pardo' en La Albatalía (Murcia), la olma de Aranzueque (Guadalajara), la encina Doña Elena de Quintanar de la Orden (Toledo), el pino El Escobón de Linares de Mora (Teruel), el ficus del Colegio de Educación Infantil y Preimaria Huerta de Santa Marina de Sevilla, la olma del Museo Casa Dulcinea de El Toboso (Toledo) y el tilo y la tila del patio de las escuelas de El Arenal (Ávila) completan la lista de nominados en España. Entre todos estos candidatos, el metrosidero vecino de Orillamar que ha sido elegido desde A Coruña para optar a distinción en este certamen --un concurso muy popular desde que se viralizara el empeño de Lalachus, desde La Revuelta de David Broncano, por su favorito en la anterior edición-- es el único ejemplar de Metrosideros excelsa Gaertn entre los aspirantes españoles en la presente convocatoria.

El concurso que puede elevar la fama del Metrosidero del 092 coruñés a nivel europeo es una iniciativa de la ONG Bosques Sin Fronteras para reconocer árboles especiales no solo por su belleza o tamaño, sino por las historias y vínculos humanos que representan, según explicaba el Ayuntamiento en una nota de prensa cuando se conoció que este ejemplar iba a ser candidato al certamen. A Coruña participa, así, con un árbol que combina valor natural, singularidad y un relato histórico que despierta interés internacional.

Hoy es el último día de votaciones; al participar es necesario introducir un correo electrónico para validar el voto. En caso de ganar a nivel estatal se accedería al certamen europeo Tree of the Year.