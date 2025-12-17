La morriña de las ‘Tanxus’

El concierto que las Tanxugueiras ofrecieron en 2023 en el Coliseum fue uno de los grandes hitos de la música en gallego, al reunir, en el recinto, a miles de personas siguiendo los aturuxos del trío de pandeireteiras. Así lo demuestra la perspectiva del tiempo y el propio grupo, que ayer publicó en redes la frase «2 anos do Coliseummmmmmmm joeeeee q emociónnn», desatando varios comentarios que recordaron con cariño la cita.