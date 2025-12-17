Si no lo leo no lo creo
La morriña de las ‘Tanxus’
ANTÓN PERULEIRO
El concierto que las Tanxugueiras ofrecieron en 2023 en el Coliseum fue uno de los grandes hitos de la música en gallego, al reunir, en el recinto, a miles de personas siguiendo los aturuxos del trío de pandeireteiras. Así lo demuestra la perspectiva del tiempo y el propio grupo, que ayer publicó en redes la frase «2 anos do Coliseummmmmmmm joeeeee q emociónnn», desatando varios comentarios que recordaron con cariño la cita.
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Cabalgata de Reyes de 2026 en A Coruña: Consulta aquí el recorrido y el horario