Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán por exceso de ruido
A Coruña
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de la ciudad acaba de ratificar una multa de 20.000 euros impuesta por el Ayuntamiento a un bar de la calle Sol, en la zona del Orzán, por exceder el ruido permitido. De acuerdo con documentación que irá el miércoles a la Junta de Gobierno Local, la Policía realizó una medición del sonido por la noche y este excedía en más de siete decibelios el máximo permitido, lo que constituye una «infracción muy grave». También se constató que el «limitador [del volumen] fue manipulado, con los precintos retirados», y que «el funcionamiento era incorrecto».
