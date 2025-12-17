A oposición critica a Inés Rey polo abandono da presidencia da Fundación Luís Seoane
Critican que o asunto foi aprobado fóra da orde do día e non foi informado nas declaracións aos medios
A Xunta de Goberno Local do Concello da Coruña aprobou este mércores delegar a presidencia da Fundación Luís Seoane no concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro. Segundo denuncia o Bloque Nacionalista Galego, este punto foi fóra da orde do día e sen ser informado na conferencia de prensa posterior que ofreceu a alcaldesa Inés Rey.
Segundo o partido nacionalista, este feito "significa o abandono da presidencia por parte da alcaldesa". Para o BNG é unha falta de respecto, "o Grupo Municipal quere expresar a súa discrepancia a respecto desta decisión coa que, baixo o noso punto de vista, a alcaldesa mostra o seu escaso compromiso persoal cunha institución central do tecido cultural da nosa cidade, explican.
Nun escrito remitido aos medios, explican que a Fundación Luís Seoane non pasa polos seus mellores momentos despois de que a polémica salpicase o concurso para elixir a dirección que rematou coa renuncia da persoa proposta. Ademais, a alcaldesa abstívose de acudir á última reunión do Padroado o pasado día 20.
"Dá a espantada"
Pola súa parte, o Partido Popular denuncia que "Inés Rey foxe e dá a espantada" na Fundación. "Non só boicotea o proceso de selección da nova dirección e convoca un Padroado de urxencia cando sabe que está de viaxe en Nova York, senón que agora renuncia deliberadamente a liderar o proxecto, un dos máis relevantes desta cidade", explican na súa valoración. "Este é o fallo da súa propia sentencia á fronte da política cultural", denuncian.
