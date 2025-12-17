Un policía nacional persigue y captura a la mujer que entró a robar en su casa en Matogrande

La mala suerte se cebó el pasado día 9 con las dos mujeres que entraron en un piso del barrio de Matogrande con intención de robar, ya que no solo se encontraba una persona en el interior, sino que además era agente del Cuerpo Nacional de Policía y, al percatarse de su presencia, intentó detenerlas. Las delincuentes salieron de la vivienda a la carrera y el funcionario fue capaz de alcanzar a una de ellas en las escaleras, aunque al hacerlo ambos cayeron y este sufrió heridas leves.

La otra mujer consiguió escapar, mientras que la detenida fue conducida a las dependencias policiales. Al ser registrada se le encontraron tres destornilladores de punta plana, un llavero con una pequeña linterna y una llave inglesa. Las mujeres habían llamado al timbre sobre las 14.00 horas antes de intentar forzar la puerta y, al no recibir contestación, pasaron al interior, momento en el que el policía se percató de su presencia en la vivienda.

La detenida, de nacionalidad extranjera, fue juzgada al día siguiente y condenada por el Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña a cuatro meses de prisión por un delito de allanamiento de morada, a otros tres meses por un delito de hurto en grado de tentativa y a veinte días de multa con una cuota diaria de cinco euros por un delito leve de lesiones.

El policía alcanzó a la ladrona en las escaleras y cayó con ella al intentar detenerla

La Fiscalía había solicitado por el primer delito seis meses de cárcel, cuatro meses y quince días por el segundo y treinta días de multa con una cuota diaria de cinco euros por el tercero. La mujer fue condenada también a indemnizar al policía con la cantidad de 368 euros por las lesiones en brazos, manos y un pie que sufrió al intentar capturarla y de las que tardó ocho días en reponerse. La sentencia es firme, puesto que fue comunicada de forma verbal a las partes y estas manifestaron su voluntad de no presentar recurso.

El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) destaca que la intervención del agente «evitó que esta persona perpetrara más robos», razón por la que propondrá que ingrese en la Orden al Mérito Policial, aunque también considera llamativas «las penas tan ridículas que hay en un país como España» para una acusada de entrar en un domicilio habitado para robar.

La CEP pone de relieve «el gran trabajo que realizan a diario los grupos que luchan contra la delincuencia itinerante que roba en los hogares de nuestras ciudades», pero reclama «penas más altas que acaben con estos autores entre rejas», de forma que los policías «no tengan que enfrentarse a diario con delincuentes reincidentes», ya que afirma que muchos de los agentes resultan heridos en estas intervenciones.

El sindicato asegura que «casi 17.000 agentes de los cuerpos policiales son agredidos en el ejercicio de sus funciones en España», por lo que su coordinador en Galicia, Agustín Vigo, señala que «faltan herramientas legales y medios para poder luchar de tú a tú contra los delincuentes, y el Gobierno lo sabe».