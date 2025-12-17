Las primeras fachadas prefabricadas llegan a Xuxán

Los pisos de promoción pública de la Xunta en Xuxán ubicados en la parcela Z13 han comenzado a instalar sus fachadas prefabricadas tras la finalización de la estructura del edificio. Durante la visita a las obras realizadas este miércoles por la conselleira de Vivenda María M. Allegue junto a la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, han anunciado que ya está en marcha el proceso de selección de adjudicatarios para el alquiler de estas cuarenta viviendas, de las que un 40% se reservan para menores de 36 años. El sorteo tendrá lugar el 16 de enero entre los inscritos en los registros de demandantes de Galicia en la ciudad.

La Xunta apuesta por estas piezas prefabricadas que permiten más rapidez en la ejecución, ya que simplifican el montaje al no emplear andamios, además de mejorar la seguridad y la limpieza de la obra. El inmueble de Xuxán tendrá la máxima la calificación de eficiencia energética.

La conselleira anunció que la Xunta elabora junto a a la Fundación Galicia Constrúe y el Clúster de la Construcción un Plan director de la construcción industrializada. Recordó que en A Coruña están en marcha 104 viviendas de promoción pública en Xuxán, 99 de los suelos cedidos por el Concello en Os Rosales, Rey Abdullah y Pedro Fernández y 7 del Programa Rexurbe en las calles San Andrés y Santa María, así como el programa de desarrollo de suelo en el ámbito de Monte Mero para construir 4.310 viviendas, de las que el 80% serán protegidas.