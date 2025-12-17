La recaudación del mercadillo de Inditex será para asociaciones del cáncer y párkinson en A Coruña
Los fondos se destinarán a dos nuevos centros en la ciudad para atender pacientes
A. C.
Toda la recaudación que se consiga en el mercadillo solidario de Inditex, al que acceden los empleados de la compañía en Arteixo para comprar ropa, accesorios y decoración del hogar, y donaciones de los trabajadores se destinará a los nuevos centros en A Coruña de la Asociación Española contra el Cáncer y la del Párkinson.
En los últimos años, las donaciones de los empleados del gigante textil han permitido acometer otros proyectos como la humanización y dotación de la zona de Pediatría del Materno Infantil, el hospital de día de salud mental infanto-juvenil o las viviendas de acogida que gestiona la Fundación Amigó. En 2023, los fondos recaudados se destinaron al nuevo centro de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de A Coruña (Adaceco), y el año pasado la ayuda fue para que la Asociación de Anorexia y Bulimia de A Coruña (ABAC) tendrá un nuevo centro con consultas y comedor terapéutico.
Esta vez, Inditex pone el foco en la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación Párkinson Galicia-Coruña. Para la primera, el proyecto al que destinará parte de los fondos recaudados es un nuevo centro en la ciudad desde el que ofrecer atención psicológica, logopedia o fisioterapia para pacientes oncológicos. Se prevé que este espacio cuente con un alojamiento temporal, dando prioridad a pacientes infantiles.
Actualmente, la AECC tiene su sede en el número 1 de la calle Real, frente al cine París. Según datos recientes de la entidad, unos 6.000 pacientes oncológicos y sus familiares de toda la provincia reciben cada año apoyo, acompañamiento y servicios gracias al trabajo de los voluntarios y programas de la propia asociación.
Para la Asociación Párkinson Galicia, el dinero recaudado durante estos días se destinará a un nuevo centro de atención integral. La idea es que cuente con centro de días y también espacios dedicados al asesoramiento, trabajo social, terapia ocupacional y rehabilitación, con servicios de fisioterapia, logopedia, psicología y estimulación cognitiva. Este nuevo centro tendría capacidad para atender a unos 600 pacientes semanales. La entidad atiende a usuarios con edades que van de los 28 hasta los 93 años. Las instalaciones que tiene actualmente esta asociación cuentan con lista de espera. De hecho, a inicios de este 2025, la directora de Párkinson Galicia-Coruña aseguraba que cada vez atienden «a más usuarios» y que, aunque no tenían problemas de espacios, calculaba que en un año «la cosa va a estar complicada».
Tras varios días desde el inicio del mercadillo navideño en la sede de Inditex, y teniendo en cuenta las donaciones, el importe recaudado supera los 880.000 euros.
