La recaudación del mercadillo de Inditex será para asociaciones del cáncer y párkinson en A Coruña

Toda la recaudación que se consiga en el mercadillo solidario de Inditex, al que acceden los empleados de la compañía en Arteixo para comprar ropa, accesorios y decoración del hogar, y donaciones de los trabajadores se destinará a los nuevos centros en A Coruña de la Asociación Española contra el Cáncer y la del Párkinson.

En los últimos años, las donaciones de los empleados del gigante textil han permitido acometer otros proyectos como la humanización y dotación de la zona de Pediatría del Materno Infantil, el hospital de día de salud mental infanto-juvenil o las viviendas de acogida que gestiona la Fundación Amigó. En 2023, los fondos recaudados se destinaron al nuevo centro de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de A Coruña (Adaceco), y el año pasado la ayuda fue para que la Asociación de Anorexia y Bulimia de A Coruña (ABAC) tendrá un nuevo centro con consultas y comedor terapéutico.

Esta vez, Inditex pone el foco en la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación Párkinson Galicia-Coruña. Para la primera, el proyecto al que destinará parte de los fondos recaudados es un nuevo centro en la ciudad desde el que ofrecer atención psicológica, logopedia o fisioterapia para pacientes oncológicos. Se prevé que este espacio cuente con un alojamiento temporal, dando prioridad a pacientes infantiles.

Actualmente, la AECC tiene su sede en el número 1 de la calle Real, frente al cine París. Según datos recientes de la entidad, unos 6.000 pacientes oncológicos y sus familiares de toda la provincia reciben cada año apoyo, acompañamiento y servicios gracias al trabajo de los voluntarios y programas de la propia asociación.

Para la Asociación Párkinson Galicia, el dinero recaudado durante estos días se destinará a un nuevo centro de atención integral. La idea es que cuente con centro de días y también espacios dedicados al asesoramiento, trabajo social, terapia ocupacional y rehabilitación, con servicios de fisioterapia, logopedia, psicología y estimulación cognitiva. Este nuevo centro tendría capacidad para atender a unos 600 pacientes semanales. La entidad atiende a usuarios con edades que van de los 28 hasta los 93 años. Las instalaciones que tiene actualmente esta asociación cuentan con lista de espera. De hecho, a inicios de este 2025, la directora de Párkinson Galicia-Coruña aseguraba que cada vez atienden «a más usuarios» y que, aunque no tenían problemas de espacios, calculaba que en un año «la cosa va a estar complicada».

Tras varios días desde el inicio del mercadillo navideño en la sede de Inditex, y teniendo en cuenta las donaciones, el importe recaudado supera los 880.000 euros.