Repsol pagará la descontaminación de los terrenos que abandone en los muelles interiores de A Coruña, pero no hay plazo para los trabajos

La segunda fase del traslado de las instalaciones de Repsol al puerto exterior dejará libres 90.000 metros cuadrados de los muelles interiores, que la empresa deberá abandonar a finales de 2027. Según ha podido saber este diario, la compañía correrá con los gastos de retirar las instalaciones que no quiera el Puerto y descontaminar los terrenos, si bien el acuerdo para completar la migración a punta Langosteira, firmado este año, no establece plazos específicos para que lo haga.

El pacto entre las dos entidades se remite a la Ley de Puertos, y señala, en base a ella, que la Autoridad Portuaria «deberá decidir sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones no desmontables», o si se levantan y retiran. En este caso, el traslado se realizará a expensas del Repsol, y se fijará «el plazo para dicho desmantelamiento».

Repsol ya ha realizado tareas de desmontaje de parte de sus instalaciones, y trabaja en la limpieza de la parcela frente a San Diego en la que tuvo durante años tres tanques de crudo de quince metros de alto y cerca de 50 metros de diámetro, pero el acuerdo señala que el plazo de desmantelamiento se fijará desde que las instalaciones que ocupa «hayan dejado de estar operativas por la plena puesta en servicio de todas las instalaciones de la concesión del puerto exterior», por lo que probablemente habrá trabajos más allá de 2027, pues hasta este año todavía tendrá concesión.

Tampoco hay plazo para la descontaminación, de la que el acuerdo indica que «se realizará por Repsol Petróleo exclusivamente a condiciones de suelo industrial grado 2», siguiendo los parámetros del Plan General de Ordenación Municipal de 1998; el actual es de 2003. El proyecto para reurbanizar los muelles interiores, impulsado por administraciones y entidades a través de Coruña Marítima, contempla el riesgo de contaminación en el suelo.