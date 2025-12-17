Estas son las condiciones para acceder a uno de los 40 nuevos pisos de protección de la Xunta en A Coruña

La Xunta ha abierto la convocatoria para adjudicar 40 pisos de vivienda protegida en A Coruña. Están ubicados en Xuxán, en la parcela Z-13, que la Administración autonómica construye en la zona. Son pisos para alquiler, en régimen de protección oficial de promoción pública. Por ello, el primer requisito que se necesita es estar inscrito en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda.

Una parte del edificio está reservado para jóvenes. De los 40 pisos que entregará la Xunta en el nuevo barrio de A Coruña, un total de 15 están destinadas para menores de 36 años. Hay cinco viviendas de dos dormitorios, dos de ellas para jóvenes; hay 30 viviendas de 3 dormitorios, con 11 para menores de 36 y dos para movilidad reducida; y hay 5 viviendas de cuatro dormitorios, con 2 exclusivamente para menores de 36.

El reparto de pisos será por sorteo y el orden de confección de las respectivas listas de adjudicatarios provisionales y de reservas vendrá determinada por el orden de selección que se derive del sorteo. Las viviendas tienen entre 68 y 118 metros cuadrados.

El proyecto

La construcción arrancó en julio de 2024. Es la segunda promoción de viviendas de alquiler en el antiguo parque Ofimático. Ubicado en la parcela Z-13, el proyecto contó con un presupuesto de protección de 7,7 millones de euros. El inmueble dispone de unos 2.500 metros cuadros de espacio de garaje, en total unas 88 plazas, así como cinco locales comerciales. Tiene cinco plantas.

En la presentación del proyecto el arquitecto, Cristóbal Crespo, explicó la importancia de la sostenibilidad para aliviar los gastos energéticos de los futuros vecinos. “El esfuerzo que hemos hecho es precisamente para que los consumos no vayan directamente al usuario, sino que se auto abastezcan, que puedan ser regulados”, indicó. “El principal énfasis del proyecto que nosotros hemos puesto a la hora de diseñarlo y ejecutarlo ha sido en conseguir un nivel de excelencia en cuanto a la certificación energética”, destacó Crespo. “Estamos ahorrando un 80% con respecto a los estándares iniciales”. De esta manera, argumentó el arquitecto, gran parte del acondicionamiento térmico es “gratuito”.

Otro de los elementos más llamativos es la diferencia entre las fachadas. La orientada hacia el sur, hacia donde están orientados la mayoría de salones y dormitorios, cuenta con paneles de control solar, permitiendo al inquilino decidir la sombra que da a las diferentes habitaciones.

Más condiciones

Para acceder a las viviendas, hay que tener ingresos ponderados por crédito para una familia u hogar, en el último ejercicio fiscal, entre 0,7 y 3 veces el Impuesto de Renta Pública de Efectos Múltiples (IPREM). El solicitante debe residir o trabajar en el municipio de A Coruña, excepto en el caso de emigrantes que deseen retornar y que acrediten haber residido fuera de Galicia durante un periodo no inferior a cinco años.