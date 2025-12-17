El tiempo en A Coruña: pendientes de la Aemet para saber cómo vienen Nochebuena y Navidad

Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, muchos coruñeses están ya pendientes de las previsiones meteorológicas para hacer planes en estas fechas. El tiempo en A Coruña en esta tercera semana de diciembre, en plena cuenta atrás para la Navidad, está marcado por las lluvias y, aunque hoy no lloverá, las borrascas mandan en esta recta final antes de la Nochebuena, así que la situación atmosférica se mantiene estos días dentro de la tónica general de un diciembre que ya se ha mostrado invernal antes incluso del inicio oficial del invierno astronómico. La estación del frío y la nieve arranca este domingo 21 de diciembre y por ahora parece que las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de Meteogalicia no se salen del guión.

Hoy la lluvia dará una tregua pero, salvo por este paréntesis, los paraguas no desaparecerán por ahora del paisaje urbano en A Coruña. Tanto Aemet ocmo Meteogalicia prevén alta probabilidad de lluvias todos los días como mínimo hasta el 24 de diciembre, así que este miércoles día 17 será el único día de la semana libre de chubascos en A Coruña. Si los pronósticos no varían, el resto de jornadas en esta cuenta atrás para la Navidad en A Coruña serán lluviosas, como mínimo hasta el miércoles día 24.

Las temperaturas se mantendrán en valores similares a los que se han registrado en los primeros días de esta semana y mañana jueves, día 18, volverá a estar activado el aviso naranja en el litoral.

Consulta aquí toda la información que ofrecemos sobre el tiempo en A Coruña.