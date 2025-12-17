Así transformará Repsol el puerto exterior de A Coruña: obras de 64 millones, nuevas bombas, amarraderos para petroleros y medidas ante derrames

Repsol ha pactado con el Puerto dejar las instalaciones que posee en los muelles interiores en 2027, cuando acabe su concesión, e invertir 140 millones de euros para completar el traslado de todas sus instalaciones al puerto exterior de punta Langosteira, donde ha pedido la concesión de 17.400 metros adicionales de superficie: ya tiene 60.000 de suelo, además de otros 52.000 de lámina de agua. Unos 30 millones se destinarán a la refinería, y, de los 110 millones que gastará en los muelles exteriores, casi 64 millones irán para la ejecución material de las obras de adaptación de las instalaciones, sin contar los gastos previos de los trabajos o el beneficio de las empresas que los realicen. De acuerdo con el proyecto que ha presentado a la Autoridad Portuaria para modificar la concesión, que ha podido consultar este diario, más de la mitad, casi 34,6 millones, irán a construir bombeos y conexiones.

Las obras incluyen mejoras en el pantalán que ya posee Repsol, en el llamado frente 1, que actualmente se emplea para la descarga de crudo y se construyó en la primera fase del traslado a Langosteira, pactada en 2013. Es una infraestructura que está en la parte más occidental del puerto exterior, cerca del dique que lo cierra, y en ella se prevé una inversión de algo más de 4,6 millones por parte de la empresa petrolera; Repsol prevé colocar equipo como brazos de carga o un recipiente de drenaje con bombas para permitir que se use para «un mayor rango de productos». El proyecto abre la posibilidad de que la Autoridad Portuaria realice obras que permitirán que aquí operasen buques de hasta 200.000 toneladas de peso muerto (la carga que puede llevar sin riesgo).

También se creará un nuevo frente de atraque en el pantalán de servicio actual, que está pendiente de aprobación y recibe el nombre de frente 3. Aquí el Puerto deberá realizar un nuevo punto de atraque con una nueva plataforma, y la Autoridad Portuaria invertirá más de 9,6 millones de euros para añadir equipo como bombas, brazos de descarga o torres monitoras. Repsol pide que se amplíe la concesión en cerca de 4.000 metros cuadrados en este punto, y la documentación en exposición pública señala que se recibirán buques de entre 8.000 y 80.000 toneladas de peso muerto.

En el muelle A3, que gestiona la Autoridad Portuaria, esta habilitará un punto de atraque para carga y descarga de graneles líquidos que permita que lleguen buques de entre 3.000 y 55.000 toneladas de peso muerto, prolongando el muelle. Repsol habilitará un nuevo espacio para atraque, el frente 2, con nuevos brazos de descarga e instalaciones industriales y de comunicación, que suponen una inversión equivalente a la ampliación del pantalán ya existente: algo más de 15,1 millones. Habrá que instalar un gran número de equipamientos, como bombas, un centro de transformación, sistemas de control y seguridad, una pasarela de acceso a buques y brazos de descarga. La superficie ocupada en este caso será de algo más de 5.900 metros, y, habrá bombas de agua de mar contra incendios.

Pero la mayor parte de la inversión irá a la ampliación de las instalaciones de bombeo a la refinería y conexiones para los productos, con nuevas tuberías. Las nuevas bombas están preparadas para una amplia gama de productos, desde el propano o el butano a la gasolina, el keroseno, el bioetanol y los aceites vegetales. Repsol pide algo más de 3.700 metros cuadrados para ubicar las instalaciones de nuevas bombas, y otros 3.844 para realizar la interconexión con el muelle A3.

Como parte de la expansión se incluirán instalaciones para inspeccionar las líneas, y otras para mantenimiento. También se construirán pequeños edificios: una nave de 400 metros cuadrados para almacenar enseres, un inmueble de 130 metros cuadrados para oficinas, un vestuario para personal propio e «instalaciones para contratistas». Habrá dos nuevas tuberías desde el pantalán de Repsol hasta la zona de bombas, y otras ocho adicionales para conectar con el muelle A3. El plazo para ejecutar las obras es de dos años desde el 15 de septiembre de 2025, pero está «condicionado a la obtención de licencias, permisos y autorizaciones» y excluye el frente 3.

Barreras de contención

La documentación incluye un estudio de Repsol que defiende que el proyecto no tiene que pasar por tramitación ambiental, elaborado por biólogas y un ingeniero agrónomo. Según argumentan, el proyecto, que se limita a terrenos portuarios, «no afecta a ningún espacio protegido».

Parte de las conexiones de Repsol sí se cruzan con el trazado ferroviario al puerto exterior, una infraestructura que todavía no está terminada, pero esto se resuelve con un «cruzamiento enterrado», con líneas de doble tubo protegidas por acero «como medida preventiva en caso de pérdida de integridad».

Con esta nueva fase de traslado a Langosteira se «extenderá» el programa de vigilancia ambiental ya existente a los nuevos ámbitos, con las modificaciones «que sean oportunas». Las zonas de atraque con equipos que manejen crudo estarán rodeadas por un bordillo perimetral, y tanto el agua de lluvia ahí caída como los vertidos accidentales se llevarán a la refinería para tratarse.

Para mitigar «un hipotético derrame al mar», se han diseñado «barreras de contención de arriado rápido» y sistemas de drenaje en las máquinas de carga. También hay equipos de recogida de hidrocarburos que caigan al agua. Los interesados pueden interponer alegaciones al proyecto en un plazo de 20 días hábiles desde el domingo.