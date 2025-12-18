¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 18 de diciembre

Recuperación de imágenes históricas

19.30 horas | Xoan Xosé Cabanas Cao, productor y cofundador de Espello Video-Cine, charlará con Xosé Manuel Sande sobre el proyecto de recuperación de las más de 400 horas que su productora grabó en los años 80.

AC Alexandre Bóveda

Jornada sobre reciclaje y el quinto contenedor

19.00 horas | La jornada, que durará hasta las 21.00 horas, incluirá dos conferencias, una el reciclaje en Europa, España y Galicia, y otra sobre el nuevo contenedor, que dará la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira.

Fed. Asociacións Veciñais

Mardi Gras celebra el talento local

21.00 horas | Mardi Gras Rock Jam reúne a más de treinta músicos locales, con un invitado de excepción Fran Velo, de Heredeiros da Crus en la banda base, acompañado de dos componentes de Super F, Carlos y César.

Mardi Gras

Homenaje a los grandes del gospel

20.30 horas | Chicago Mass Choir, conocidos en todo el mundo como los embajadores del gospel, vuelve a los escenarios de Europa con un concierto que es un homenaje en clave de gospel a la ciudad de Chicago.

Palacio de la Ópera

Presentación de un ensayo premiado

19.00 horas | Ser humanos, el libro ganador del Premio Ramón Piñeiro de Ensaio, será presentado por su autora, Pilar Casal.

Librería Hoboken

Encuentro literario con fines solidarios

19.30 horas | La Fundación Amador de Castro organiza un encuentro con los escritores Joaquín del Palacio y Rodrigo Aguado para recaudar fondos.

Espacio Avenida

Un cómic que explora la vida en Labañou

19.00 horas | Alberto Taracido presentará el cómic O eco dos días rotos, que cuenta la historia de un grupo de niños en el Labañou de los años 70.

Asociación Veciñal de Labañou

Conferencia sobre astronomía

19.30 horas | La Agrupación Astronómica Coruñesa Ío organiza una conferencia de Ángel Gómez Roldán, director da revista Astronomía, que cumple 40 años.

Kiosko Alfonso

Inauguración de una exposición

20.30 horas | Fondo de Galería es una exposición colectiva con una cuidada selección de artistas representados. A las 19.00 se inaugura Queda la huella en Sansoeurs.

Galería Vilaseco

Continúa la muestra sobre Casares y Machado

10.00 horas | María Casares, Pedro Soler, Collioure 1989 indaga sobre el recital en homenaje a Machado que hicieron la actriz y el guitarrista en Francia.

Casa Museo Casares Quiroga