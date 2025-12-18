La agenda de la Navidad en A Coruña
Desde el viernes 28 de noviembre hasta el 5 de enero, la ciudad estrenará novedades en iluminación, ocio familiar y una campaña solidaria impulsada desde el Mercado de Nadal
Tras el encendido de las luces por parte de Bebeto, A Coruña tiene una completa agenda de actividades durante la Navidad. En la plaza de María Pita está instalado un mercado que abrirá cada día a las 11.00 horas y cuenta con puestos de comida, bebida y artesanía, además de espacios con productos de cercanía, complementos, decoración navideña y artículos de regalo. La decoración incluye abetos, guirnaldas y elementos tradicionales que acompañan la animación prevista a lo largo de toda la jornada. A las 15.00 horas cerrará el mercado cada día para volver a abrir a las 17.00 hasta las 22.00 horas. Estará en la plaza hasta el 2 de enero.
El Ayuntamiento impulsará además una iniciativa solidaria que pone a disposición de entidades sociales de la ciudad un puesto propio dentro del mercado. Las asociaciones venderán bolas de Navidad diseñadas por diferentes colectivos y toda la recaudación irá destinada a su actividad social. La alcaldesa anima a la ciudadanía a comprar estas piezas porque “cada bola ayudará a las entidades que acompañan a quienes más lo necesitan”. Cada bola de navidad tendrá un precio de 10 euros.
La programación cultural reúne más de 300 actividades entre finales de noviembre y el 5 de enero. Los museos ofrecerán también propuestas especiales, talleres infantiles, cuentacuentos, visitas de Papá Noel y de los Reyes Magos, espectáculos de teatro y música, así como animación permanente en María Pita. La tradicional cabalgata de los Reyes Magos será el 5 de enero. Los centros cívicos organizarán talleres y funciones para acercar la Navidad a los barrios.
Esta es la programación completa de las navidades:
Lunes 15 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
- 19.30 – Actuaciones de corales: Sporting Club Casino – Soportales de María Pita
- 20.30 – Actuacións de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita
- De 16.30 a 20.30 - Talleres de Navidad en la Casa del Agua
Martes 16 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
- 19.30 – Actuaciones de corales: Coral Polifónica Follas Novas – Soportales de María Pita
- 20.00 – Concerto da Orquestra de Cámara Galega – Teatro Rosalía de Castro
- 20.30 – Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita
- De 16.30 a 20.30 - Talleres de Navidad en la Casa del Agua
Miércoles 17 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
- 19.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
- 19.00 — Concierto de la banda del Conservatorio Superior de Música — Centro Sociocultural Ágora
- 19.00 — Concierto de Navidad de las Fuerzas Armadas — Teatro Colón
- 19.30 – Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportais de María Pita
- 20.30 – Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapasón – Soportais de María Pita
- De 16.30 a 20.30 - Talleres de Navidad en la Casa del Agua
Jueves 18 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
- 19.00 — Gala benéfica ‘Ecos de Esperanza’ — Centro Sociocultural Ágora
- 19.30 – Actuaciones de corales: Coral Polifónica Follas Novas – Soportales de María Pita
- 20.30 – Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita
- De 16.30 a 20.30 - Talleres de Navidad en la Casa del Agua
- Premios Picadillo --Arranca una nueva edición del concurso de tapas, con opciones desde 3 euros. Más información.
Viernes 19 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
- 15.00 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC
- 15.15 – A Casa dos Xoguetes: Den-den Daiko con residuo (4-5 años) – OMIC
- 16.05 – A Casa dos Xoguetes: Portacolores con residuo (6-7-8 años) – OMIC
- 16.55 – A Casa dos Xoguetes: Portacores con residuo (9-10 años) – OMIC
- 17.45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC
- 20.00 — Ágora Comedia: Álvaro Casares — Centro Sociocultural Ágora *
- 20.30 – Actuaciones de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita
- 20.30 – Ciclo Principal de Outono: ‘Hoy no estrenamos’ – Teatro Rosalía de Castro *
- De 16.30 a 20.30 - Talleres de Navidad en la Casa del Agua
- Premios Picadillo --Nueva edición del concurso de tapas, con opciones desde 3 euros. Más información.
Sábado 20 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
- 10.30 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Feáns (i)
- 11.00 — Talleres de Nadal y visitade Papá Noel — Artesáns y Castro de Elviña (i)
- 11.00 — A Casa dos Xoguetes: Scape Room: Salva o Nadal — OMIC
- 11.15 — A Casa dos Xoguetes: Adornos de Nadal sostenibles (obradoiro) — OMIC
- 11.45 – Obradoiro infantil de elaboración de estampas – Castillo de Santo Antón (i)
- 12.00, 16.00 y 18.30 — El show de Bluey — Coliseum *
- 12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
- 12.00 – Visita guiada al Museo Arqueológico del Castillo de Santo Antón – Castillo de Santo Antón (i)
- 12.00 — Visita guiada a la muestra ‘Xavier.Momentos naturais’, do artista Xavier Vilató - Quiosco Alfonso (i)
- 12.05 — A Casa dos Xoguetes: Den-den Daiko reciclado (obradoiro) — OMIC
- 12.15 – Concierto de Nadal de la Banda Municipal de Música: ‘Conto de Nadal’, con Paula Carballeira – Teatro Colón
- 12.55 — A Casa dos Xoguetes: Cápsulas de nieve (obradoiro) — OMIC
- 13-45 — A Casa dos Xoguetes: La Nariz de Rodolfo — OMIC
- 17.30 – Representación de la obra teatral ‘Armouse o Belén’ – Soportales de María Pita
- 19.30 — Festival ‘Por amor á palabra solidariedade’: Concierto de De Ninghures — Centro Sociocultural Ágora
- 19.30 – Actuaciones de corales: Orfeón Herculino – Soportales de María Pita
- 20.00 – Folk no Colón: Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre – Teatro Colón *
- 20.30 – Actuaciones de corales: El Acorde Secreto – Soportales de María Pita
- 20.30 – Ciclo Principal de Outono: ‘Hoy no estrenamos’ – Teatro Rosalía de Castro*
- Premios Picadillo -- Nueva edición del concurso de tapas, con opciones desde 3 euros. Más información.
Domingo 21 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
- 12.00 – Visita guiada al Castro de Elviña – Castro de Elviña (i)
- 12.15 — Concierto de Nadal de la Banda Municipal de Música da Coruña — Teatro Colón
- 16.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Pescadores (i)
- 17.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC A Silva e O Birloque (i)
- 19.00 — Gran Noite do Folclore — Teatro Colón
- 19.30 – Actuaciones de corales: Asociación Cultural Tres por Cuatro – Soportales de María Pita
- 20.30 – Actuaciones de corales: Coro Ludus Tonalis – Soportales de María Pita
- Premios Picadillo -- Nueva edición del concurso de tapas, con opciones desde 3 euros. Más información.
Lunes 22 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
- 10.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Santa Lucía (i)
- 11.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Sagrada Familia (i)
- 19.30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita
- 20.30 – Actuaciones de corales: Asociación Coro Vocalisse – Soportales de María Pita
- Premios Picadillo -- Nueva edición del concurso de tapas, con opciones desde 3 euros. Más información.
Martes 23 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
- 16.30 e 19.00 – Miprimer festival – Teatro Colón *
- 19.30 – Actuacións de corais:Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita
- 20.00 – XXXIV Certame de Música de Nadal Cidade da Coruña – Palacio de la Ópera
- 20.30 – Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapassón – Soportales de María Pita
- 20.30 — Festival de Nadal ICUS — Centro Sociocultural Ágora *
- Premios Picadillo -- Nueva edición del concurso de tapas, con opciones desde 3 euros. Más información.
Miércoles 24 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
- Premios Picadillo -- Nueva edición del concurso de tapas, con opciones desde 3 euros. Más información.
Viernes 26 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
- 15.00 – A Casa dos Xoguetes: O Xogo do Agasallo – OMIC
- 15.15 – A Casa dos Xoguetes: Ra papamoscas reciclada (4-5 años) – OMIC
- 16.05 – A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (6-7-8 años) – OMIC
- 16.55 – A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (9-10 años) – OMIC
- 17.45 – A Casa dos Xoguetes: Dibujo colaborativo – OMIC
- 18.00 — Ciclo de Monicreques: O Rato Pérez — Fórum Metropolitano *
- 20.00 – Folk no Colón: Carlos Núñez.30 aniversario ‘A Irmandade das Estrelas’ – Teatro Colón *
- Premios Picadillo -- Nueva edición del concurso de tapas, con opciones desde 3 euros. Más información.
Sábado 27 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
- 11.00 — A Casa dos Xoguetes: Scape Room: Salvaro Nadal — OMIC
- 11.15 — A Casa dos Xoguetes: Postaisde Nadal (obradoiro) — OMIC
- 12.00 — Visita guiada á Casa MuseoPicasso — Casa Museo Picasso
- 12.00 — Visita guiada á mostra ‘Xavier.Momentos naturais’, do artista Xavier Vilató - Quiosco Alfonso (i)
- 12.00 – Visita guiada ao Museo Arqueolóxico do Castelo de San Antón – Castelo de San Antón (i)
- 12.05 — A Casa dos Xoguetes: Árbores de Nadal sostibles(obradoiro) — OMIC
- 12.55 — A Casa dos Xoguetes: Portatodo de Tetrabrick (obradoiro) — OMIC
- 13.45 — A Casa dos Xoguetes: O Nariz de Rodolfo — OMIC
- 16.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Castrillón
- 17.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Monelos
- 18.00 — Ciclo de Monicreques: As Almofadas Soñadoras — Fórum Metropolitano *
- 18.00 y 20.30 – IXGalicia Magic Fest – Teatro Colón *
- 20.30 – Ciclo Principal de Outono: ‘Crisálida’, de Juan Rodríguez y Laura Sarasola – Teatro Rosalía de Castro*
- Premios Picadillo -- Nueva edición del concurso de tapas, con opciones desde 3 euros. Más información.
Domingo 28 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
- 12.00 – Visita guiada ao Castro de Elviña – Castro de Elviña(i)
- 16.30 — Festa infantil de Nadal — CC Eirís
- 17.30 — Festa infantil de Nadal — CC San Diego
- 18.00 — Ciclo de Monicreques: De Vilatriste a Vilalegre — Fórum Metropolitano *
- 18.00 y 20.30 – IX Galicia Magic Fest – Teatro Colón *
- 19.30 – Actuación de Cántigas da Terra – Soportales de María Pita
Lunes 29 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
- 16.30 — Festa infantil de Nadal — CC Elviña
- 17.30 — Festa infantil de Nadal — CC Palavea
- 18.00 — Ciclo de Monicreques: Tita — Fórum Metropolitano *
- 19.00 y 21.30 – Esfinter 5 – Teatro Colón*
Martes 30 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
- 17.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Monte Alto
- 18.00 — Ciclo de Monicreques: O Apalpador contra o ladrón de xoguetes — Fórum Metropolitano *
Miércoles 31 de diciembre
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
Viernes 2 de enero
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
- 15.00 – A Casa dos Xoguetes: Scape Room: Bingo de Nadal – OMIC
- 15.15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Reyes (4-5 años) – OMIC
- 16.05 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Reyes (6-7-8 años) – OMIC
- 16.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Os Rosales
- 16.55 – A Casa dos Xoguetes: Postaisde Reis (9-10 años) – OMIC
- 17.00 — Visita de los Reyes Magos a las Bibliotecas — Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto
- 17.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Novoboandanza
- 17.45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacontos – OMIC
- De 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 – Visitas aos Reis Magos – Palacio Municipal de María Pita
Sábado 3 de enero
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
- 11.00 — A Casa dos Xoguetes: Bingo de Nadal — OMIC
- 11.15 — A Casa dos Xoguetes: Postales de Reyes (obradoiro) — OMIC
- 12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
- 12.00 — Visita guiada a la muestra ‘Xavier.Momentos naturais’, del artista Xavier Vilató — Quiosco Alfonso (i)
- 12.05 — A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (obradoiro) — OMIC
- 12.55 — A Casa dos Xoguetes: Portacolores con residuo (obradoiro) — OMIC
- 13.45 — A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos — OMIC
- 16.30 — Visita dos Reis Magos — CC Os Mallos
- 17.00 — Visita dos Reis Magos ás asociaciones vecinales — O Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bens
- 18.00 y 20.30 – Reinventio – Teatro Colón *
- 18.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Novo Mesoiro
Domingo 4 de enero
- De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
- 16.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Cidade Vella
- 17.00 — Visita de los Reyes Magos ás asociacións veciñais — Nostián, Barrio de las Flores y Mesoiro y Vío
- 17.30 — Visita de los Reyes Magos — CC San Pedro de Visma
- 18.00 – Reinventio – Teatro Colón *
Lunes 5 de enero
- 17.00 – Cabalgata de Reyes. Ya conocemos el recorrido de los Magos de Oriente y el horario del desfile de carrozas. Consulta aquí toda la información sobre la Cabalgata de Reyes A Coruña 2026.
*: Requiere entrada
i: Requiere inscripción previa
