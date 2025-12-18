Balance del Puerto de A Coruña: La pesca sube por primera vez en años y uso de ahorros para pagar deuda e intereses

El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, ha hecho balance esta mañana de 2025 poniendo el foco en los avances de Coruña Marítima; en el traslado de Repsol, que permite "tener la capacidad de hacer cosas", por la magnitud del espacio que quedará libre, y en que durante este ejercicio, se ha "completado la totalidad de solicitud de traslados", de modo que, según los cálculos del Puerto, a finales de 2027 estarán ya las mudanzas que competen a las empresas que mueven graneles realizadas. Y es que, otras actividades, como los cruceros o la pesca, seguirán desarrollándose en los muelles interiores. Otro de los hitos de este año es el avance de las obras de ferrocarril al puerto exterior.

Actividad portuaria . "Es un buen año", muy similar a 2024, que fue de récord en graneles líquidos. Se espera una bajada en las mercancías, según el presidente del Puerto, porque la comparación es "con el mejor año" de las instalaciones. El ejercicio de 2025 se cerrará con un "récord histórico por cuarto año consecutivo en cruceros", ya pasaron por A Coruña 178 y quedan todavía dos por atracar, que sumarán un total de más de 450.000 visitantes.

Pesca. "Se ha incrementado por primera vez en los últimos años con una subida de en torno al 10%" en 2025, según ha explicado Fernández Prado. Una tendencia que peligra para 2026 porque la Unión Europea ha reducido la cuota de la caballa en un 71% y en un 40% para el lirio, que son dos especies muy importantes para el puerto coruñés, sobre todo, para el cerco. La previsión es que se cierre el año con unas 28.000 toneladas de pescado descargado. Los afectados aún prevén que esta situación se pueda revertir y mantendrán una reunión con el Gobierno próximamente.

Facturación. Similar a la del año anterior, porque, aunque se han reducido las mercancías, se ha ingresado más por tasas de almacenamiento.

Puerto exterior. Ha alcanzado los 40 millones de toneladas movidas desde su comienzo, con 8,5 millones en 2025.

Green Port. El Puerto afirma que tiene empresas interesadas en el suelo al que renunció Blackstone, aunque no desvela sus nombres.

Eólica marina. La previsión es que se licite durante este año el concurso para la eólica marina, aunque todavía no se ha producido. "Para confirmar todos los proyectos que tenemos de eólica offshore necesitamos los fondos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para ejecutarlos en la zona sur del puerto, que es donde está la escollera y donde necesitamos hacer el muelle", ha explicado Fernández Prado, que está pendiente de que salga el concurso para poder presentar su propuesta. "Es difícil que nos dé para el 100% del kilómetro que tenemos que hacer de muelle en la zona sur y, cada mes que pasa, son más caras las obras. Tenemos los deberes hechos a la espera de financiación", ha comentado el presidente del Puerto, que cree que este proceso podría estar listo el año que viene para que se pueda licitar la obra a lo largo de 2026. Sobre este punto, Fernández Prado ahondó en la necesidad de generar energía renovable toda vez que se renunció al carbón de Meirama.

Deuda. Este año se han amortizado unos ocho millones de euros (3,5 al Banco Europeo de Inversiones y 4,5 a Puertos del Estado) y se han pagado en intereses 2,3 millones al BEI y 2,9 a Puertos del Estado. En total, 13,2 millones. Es una cifra superior a la generación de efectivo en el Puerto ya que, el año pasado, siendo un año de récord, no se superaron los 10 millones. "Estamos tirando de ahorros", resumió Fernández Prado, que apunta a un "nuevo escenario económico" que nazca de Coruña Marítima. Por ahora, no se sabe si el resultado económico del año será positivo o negativo, según ha explicado el presidente del Puerto. Será en febrero, aproximadamente, cuando se haga público ese balance.

Contaminación. Se ha adjudicado ya el suministro eléctrico en el puerto para que los cruceros no tengan que tener sus motores encendidos con el objetivo de reducir la contaminación. Espera ser el segundo puerto de España que ofrezca este servicio, tras Cádiz.

Visitas. La exposición de Irving Penn sumó 140.000 asistentes y los conciertos, casi 100.000.

La exposición de Irving Penn sumó 140.000 asistentes y los conciertos, casi 100.000. O Parrote. La previsión es que en primavera esté ya finalizado el equipamiento de la plataforma, con un ambigú y vestuarios.