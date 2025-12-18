El BNG alerta de la situación de riesgo de los murales de Lugrís

La diputada del BNG Mercedes Queixas llevó a la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento gallego la «situación de riesgo» en la que se encuentra el conjunto muralístico de Urbano Lugrís ubicado en un bajo de la calle Olmos.

Queixas interpeló al respecto al director general de Patrimonio Cultural de la Xunta, Ángel Miramontes. «Los 12 murales de Urbano Lugrís están en serio riesgo», denunció, y esto es así porque la Xunta —que ya es propietaria de una obra catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC)— está «descuidando sus deberes de conservación». Queixas recordó que «la declaración de la obra como BIC era fundamental, pero insuficiente si la Xunta no actúa con urgencia en la conservación de los murales».

Aseguró que «desde el pasado mes de junio, cuando la Xunta convocó una reunión con el Ayuntamiento y la Diputación, el Gobierno gallego no ha vuelto a dar ningún paso ni en relación con la conservación de los murales ni en lo que atañe a las negociaciones con la propiedad del edificio, actualmente en obras de rehabilitación, para la compra del bajo».

La diputada del BNG avisa de que «las lluvias y los temporales» que vienen ahora con el invierno «constituyen una clara amenaza para la protección de este BIC».