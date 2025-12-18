Los bomberos acuden a Ramón y Cajal por un incendio en la hamburguesería Carnivale
Ha ocurrido alrededor de las 06.30 horas y la intervención obligó a desviar el tráfico
Los bomberos de A Coruña han acudido hoy a primera hora de la mañana a la calle Ramón y Cajal por un aviso de incendio en un local comercial, en concreto en el bajo de la hamburguesería Carnivale. La intervención de los bomberos ha obligado a cortar la circulación en el acceso desde la rotonda de la Casa del Mar y en un tramo de esta calle, y a desviar el tráfico hacia la avenida de Oza durante cerca de una hora hasta que alrededor de las 07.35 horas la circulación quedó restablecida.
Aclaran los bomberos que la incidencia se saldó con un pequeño incendio que afectó a una trastienda en la parte posterior del local de la hamburguesería Carnivale sin que consten daños personales.
