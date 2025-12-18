La ciudad se proyecta en el exterior con A Coruña Global
A Coruña
La Domus alberga hoy desde las 20.30 horas la cuarta gala A Coruña Global, organizada por el Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional y el Concello para proyectar la imagen internacional de la ciudad. El actor Xosé Antonio Touriñán y la poeta Yolanda Castaño presentará el acto, que se podrá seguir por streaming en Youtube.
En el encuentro participarán los concejales José Manuel Lage y Juan Ignacio Borrego, el periodista Arturo Lezcano, la deportista Sofía Toro, el científico Moisés Canle, el investigador Miguel Otero Iglesias, el alcalde de Ginebra, Alfonso Gómez Cruz, y el cirujano Diego González Rivas.
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Cabalgata de Reyes de 2026 en A Coruña: Consulta aquí el recorrido y el horario