La ciudad se proyecta en el exterior con A Coruña Global

La Domus alberga hoy desde las 20.30 horas la cuarta gala A Coruña Global, organizada por el Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional y el Concello para proyectar la imagen internacional de la ciudad. El actor Xosé Antonio Touriñán y la poeta Yolanda Castaño presentará el acto, que se podrá seguir por streaming en Youtube.

En el encuentro participarán los concejales José Manuel Lage y Juan Ignacio Borrego, el periodista Arturo Lezcano, la deportista Sofía Toro, el científico Moisés Canle, el investigador Miguel Otero Iglesias, el alcalde de Ginebra, Alfonso Gómez Cruz, y el cirujano Diego González Rivas.