Como el cometa Halley, una cita irrepetible en el taller de Manuel Suárez

Lo que ocurrirá este fin de semana en el taller de Manuel Suárez será casi como ver al cometa Halley. Esos momentos especiales que pasan solo una vez en la vida. El artista coruñés expondrá su obra junto a Diego Cabezas y Vítor Mejuto bajo el título Caernos en blando. «La apertura de mi taller siempre tiene que tener una lógica, algo sensato y coherente. Tengo que ofrecer algo que al público le interese, no abrir por abrir», confiesa Suárez, que en esta ocasión pensó en Cabezas y Mejuto porque «son dos autores que es difícil que expongan en A Coruña y el público está con ganas de verlos».

El escultor Diego Cabezas calcula que han pasado unos «15 años» desde su última exposición individual. Reconoce que esta es «una ocasión especial». «No suelo sacar mi obra del taller. Lo hago por la invitación de Manuel, porque sigo su trabajo y me gusta la manera en la que hace las cosas», detalla.

Lo mismo cuenta Vítor Mejuto, cuya obra no se expone en la ciudad desde «hace unos diez años», cuando hizo una muestra con Monty. Para esta ocasión, ha escogido «obra reciente de los últimos cinco años articulada en tres series distintas».

Estas piezas compartirán espacio, en el número 6 de la avenida de As Conchiñas, con las creaciones del anfitrión, Manuel Suárez, quien ha preparado «algo con más color, con más fuerza, que está versando bastante sobre Versalles». Una serie de cuadros «luminosos, energéticos». A su lado, las esculturas —algunas coloridas— de Cabezas, con tres nuevas que, confiesa el artista, fue «capaz de hacer» para esta cita. «Busco arriesgarme. Me lanzo al vacío a ver si funciona o no», añade.

Suárez comenta que esta es una exposición de «amigos que se unen para hacer algo divertido», pero que, a su vez, están «comprometidos» con el público.

El artista coruñés celebra que, cada vez que abre el taller, «la afluencia es inmensa», lo que demuestra, a su juicio, que «el arte, ahora mismo, está súper sano, con un mercado muy activo». Aunque opina que en A Coruña «las galerías parece que están un poco desincronizadas». Además, cree que «la cultura está un poco desangelada». «Decimos que es la base, presumimos de tener cultura, pero luego le quitamos el presupuesto», lamenta.

Manuel Suárez manifiesta que también los artistas tienen que dar un paso adelante para asumir esa labor de «ayudar al espectador que está tan deseoso de arte, tan deseoso de proyectos sólidos, como Caer en Blando, a acercarse más».

Mejuto, que es un poco más crítico, opina que esta es «una etapa bastante pobre por falta de apoyo, falta de interés». «Los espacios públicos no están a su máximo rendimiento y faltan interlocutores», critica el pintor, al que le gustan iniciativas como Estudos Abertos.