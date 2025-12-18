El Concello de A Coruña adjudica el segundo tramo de la Ronda Peatonal en la Sagrada Familia

La Junta de Gobierno Local adjudicó este miércoles las obras de humanización del segundo tramo de la calle Sagrada Familia y de la de Antonio Carballo, incluidas en el trazado de la Ronda Peatonal. Los trabajos supondrán la inversión de un millón de euros y extenderán el recorrido de esta senda, que se inicia en A Gaiteira, hacia el Agra do Orzán para alcanzar el parque del Observatorio.

La alcaldesa, Inés Rey, destacó que en el barrio de la Sagrada Familia ya se reformaron las calles Nuestra Señora de la Luz y San Jaime, en las que se peatonalizaron 2.200 metros cuadrados y se crearon nuevas zonas verdes con mobiliario urbano.

La nueva Sagrada Familia: peatonal y con áticos a 400.000 euros / Iago López / RollerAgencia

La Junta de Gobierno adjudicó también las obras para cubrir el parque infantil contiguo a la guardería municipal de O Ventorrillo, que será el primero de la ciudad en disponer de una cubierta. El proyecto, con un plazo de ejecución de nueve meses, tiene un presupuesto que supera el millón de euros y supondrá además la duplicación de la superficie del parque y la mejora de su accesibilidad.

Otras obras adjudicadas fueron las de remodelación del espacio peatonal entre las calles Petunias y Azucenas, en el Barrio de las Flores, para hacer más suaves los cambios de nivel y facilitar el acceso. La actuación incluye la instalación de un ascensor para comunicar dos plataformas desde las que se llega a las viviendas. También se mejorará el parque infantil, el saneamiento y la iluminación pública.

La reforma de la plaza Manuel Guitián, en la segunda fase de Elviña, es otra obra adjudicada por la Junta de Gobierno. Su objetivo es aumentar la superficie peatonal y la seguridad vial en el entorno de las viviendas y facilitar el tránsito de las personas mediante una inversión de 609.000 euros.

Otro de los acuerdos es la licitación del suministro de 120 contenedores de aceite doméstico y de 180 para residuos textiles con un presupuesto de 774.000 euros. Tendrán un sistema de apertura con tarjeta y sensores de capacidad.