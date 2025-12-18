Conciertos navideños de la Sinfónica y la Banda Municipal
La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) y la Banda Municipal de Música de A Coruña celebrarán este fin de semana sus concertos especiales de Navidad. El Concierto Extraordinario de Navidad de la OSG, bajo la dirección de Roberto González-Monjas, será este viernes a las 20.00 horas en el Palacio de la Ópera. La Banda Municipal actuará este domingo (12.15 horas) en el teatro Colón. La entrada es gratuita.
