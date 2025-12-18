Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Coruña arranca la 21ª edición de los Premios Picadillo con tapas desde 3 euros: Estas son las propuestas y dónde probarlas

Con 25 propuestas entre 3 y 5 euros, el público coruñés decidirá con sus votos la mejor tapa de este año

A Coruña refuerza su posición como capital culinaria del noroeste con el inicio de los Premios Picadillo. La 21ª edición del tradicional concurso de tapas echa a andar este jueves 18 con su inauguración oficial en Malte Galera. "Ya van 21 ediciones de unos premios que rinden homenaje a un referente indiscutible de nuestra cocina", señaló el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, en referencia a Picadillo, autor de un recetario que "sigue hoy como guía para cocineros y hosteleros". El concejal subrayó que la coincidencia del concurso con las fiestas de Navidad constituye una de las principales novedades de este año, una decisión que busca reforzar el atractivo turístico de A Coruña en unas fechas de especial afluencia.

El certamen se desarrolla entre el 18 y el 28 de diciembre y mantiene su estructura habitual por zonas, en un recorrido que invita a vecinos y visitantes a descubrir la diversidad culinaria de la ciudad. "La calidad de los participantes es indiscutible y estos premios vuelven a poner en valor el lugar que ocupa A Coruña como referente gastronómico del noroeste", afirmó Castro. Los precios de las tapas van desde los 3 euros hasta los 5 en platos más elaborados.

El público vuelve a tener un papel protagonista. Cada establecimiento cuenta con un código QR desde el que se puede votar la tapa favorita y consultar los horarios de degustación a través de una aplicación web. El concurso contempla un premio decidido por la opinión popular y otro otorgado por un jurado, presidido, como es tradición, por la nieta de Picadillo. Para los participantes, el reconocimiento no se traduce en un galardón material. "El premio es participar y formar parte de una auténtica fiesta de nuestra gastronomía", resumió el concejal.

Estas son las propuestas participantes:

ZONA 1

Bar Áncora (Av. Navarra, 47): Pulpo a la feira vegano. Apto para veganos – 4.00€

La Tribu (Orillamar, 84): Hechizo cubano – 5.00€

Bar Ciudad (Travesía da Zapateira, 3): Ternera en zorza – 4.00€

The Breen’s Tavern (Praza María Pita, 24): Bolas de San Juan – 3.50€

La Sifonería (Franja, 25): Dry Caldini – 4.00€

A Parva (Praza de San Agustín, 1, interior P2): Festa no pan – 5.00€

La Cuchara Veggie (Pío XII, 3, local 1-3-5-7, exterior Mercado San Agustín): Croquetas veganas estilo Picadillo - 3.00 € / Caviar de ajo negro sobre crema ahumeada de boniato y galleta mariñeira. Apto para veganos – 5.00€

ZONA 2

AMA Italiana Contemporánea (Bouzas de San Andrés, 14): Cappelletti de cocido gallego – 4.00€

El Gato con Copas (Travesía Estrecha de San Andrés, 3): Galicia en tres bocados – 5.00€

Bar 23 (Barreras, 23): Albóndigas con salsa de almendras – 4.00€

Ultramarinos Galera (Galera, 21): Navajas en escabeche de mandarina – 4.00€

Malte Galera (Galera, 47): Pavé de patata con carne gallega al vino tinto – 5.00€

O Deszasete Taberna (Olmos,17): Barritas de risotto de setas, polvorón de tomate y albahaca - 4.00 € / Mejillón 3 texturas con esfera de escabeche - 4.50€

Yebra Gastrobar (Av. Pedro Barrié de la Maza, 32): Mini bao de rabo de vaca estofado al Mencía con mayonesa de piparras - 3.50€

ZONA 3

Bodega Órdenes (Cuba, 17): Ssam de raya en salsa salpicón y crujiente de pulpo – 4.00€

Taquería Niño Rey (Andrés Gaos, 17): Lume dorada – 4.00€

Miña Nai (Travesía de Monforte, 4): Croqueta cremosa de cocido – 3.50 € / Merluza a la gallega con emulsión de ajada - 4.00€

La Bonita (Ramón de la Sagra, 18): Merluza en salsa de puerro sobre crujiente de arroz con mermelada – 4.00€

Taberna O Freixo (Federico Tapia, 55): Tortilla de carrilleras – 4.00€

Roots (Emilia Pardo Bazán, 20): Bagosas de Carballleira. Apto para veganos – 4.00€

Central Park (Emilia Pardo Bazán, 16): Salpicroque – 4.00€

Cervecería O Cribo (Calvo Sotelo, 20): Bocado Ocribo – 4.00€

