A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, avanzó este jueves durante la recepción navideña en María Pita que propondrá que la nueva estación intermodal reciba el nombre de María Casares. "Un nombre que nos recuerda que hay personas que se tuvieron que marchar para seguir siendo quienes eran", expuso.

Casares fue una destacada actriz coruñesa de proyección internacional, figura clave del teatro y el cine del siglo XX en Francia, cuya vida y obra estuvieron marcadas por el exilio, el compromiso cultural y una profunda entrega al arte escénico.

El pasado junio, la intermodal de Santiago estrenó el nombre de Daniel Castelao.

Obras en A Coruña

La estación de tren de A Coruña, en obras, abrirá sus puertas a finales del año 2026, aunque la última previsión es que estuviera lista en junio del próximo año. Pese al cambio de los plazos, las administraciones valoran el ritmo de los trabajos y la cooperación institucional en la transformación de la terminal ferroviaria de San Cristóbal.