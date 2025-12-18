Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

David Bisbal visita Oleiros

ANTÓN PERULEIRO

Tras el concierto que dio este sábado en A Coruña, un David Bisbal emocionado aún publicaba en redes sociales una bonita galería expresando sus sentimientos. En ella se ven varias fotografías del concierto y otras paseando por el castillo de Santa Cruz, en Oleiros, en el día después de la actuación. «Mirad dónde me he despertado, qué locura, me encanta», a lo que añade «el concierto de ayer espectacular».

